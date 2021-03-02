Пентагон опубликовал видео удара по военной базе США в Ираке

Центральное командование США (CENTCOM) обнародовало видеозапись нападения на американскую военную базу Айн эль-Асад в Ираке. Полученные с беспилотника кадры были впервые показаны в эфире телепрограммы «60 минут» на канале CBS News.

Атака на базу произошла еще 8 января 2020 года, однако видеоролик был обнародован только сейчас. Тогда Вашингтон возложил ответственность за нападение на Тегеран и до сих пор придерживается этой позиции.

Сначала американские власти полностью скрывали данные о жертвах атаки, сообщалось только, что некоторые из военнослужащих получили ранения. Тегеран в свою очередь заявлял, что результате удара погибли более 80 американцев, а пострадали — несколько сотен. Позже США признали потери, но в значительно меньшем количестве. Также в результате нападения на Айн эль-Асад был нанесен ущерб располагающейся там технике.

Американский генерал Фрэнк Маккензи объяснил малые потери это тем, что Пентагон заблаговременно знал о готовящемся нападении. По его словам, незадолго до удара иранцы начали приобретать коммерческие спутниковые снимки, необходимые для наблюдения за базой.

Маккензи отметил, что в день атаки его сотрудники отслеживали активность Ирана и выжидали, пока он не прекратит покупать фотографии со спутника. Только после этого был отдан приказ о выводе военнослужащих с территории объекта. Генерал отметил, что такой порядок действий был им выбран для того, чтобы Тегеран не успел скорректировать свои планы.

«Я думаю, иранцы рассчитывали уничтожить несколько американских самолетов и убить несколько американских военнослужащих», — отметил Маккензи.

Нападение на американскую базу произошло всего через несколько дней после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» погиб в результате ракетного удара в аэропорту Багдада в ночь на 3 января 2020 года. Приказ о его ликвидации отдал бывший президента США Дональда Трампа.

Иранские власти неоднократно заявляли о своих намерениях отомстить за гибель генерала. Однако в годовщину гибели Сулеймани в 2021 году вооруженных провокаций не было, поскольку иранское руководство выразило намерение добиваться справедливости в законном поле.

Так, ранее иранский посол в РФ Казем Джалали отмечал, что террор и преступления, нарушающие гуманные принципы и нормы международного права, заслуживают должного ответа.

В настоящее время, после смены американской администрации и прихода к власти Джо Байдена, ведутся разговоры о возобновлении дипломатической работы между США и Тегераном ради разрешения актуальных проблем и возвращения ядерной сделки.