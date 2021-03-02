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Бутина назвала санкции США и ЕС из-за Навального атакой на силовой блок РФ

Бутина назвала санкции США и ЕС из-за Навального атакой на силовой блок РФ

Евросоюз вводит новый протокол санкций против России. Согласно последним данным, под ограничение попадут генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель СК РФ Александр Бастрыкин и директор ФСИН Александр Калашников. Планируется заморозить активы их в Европе и закрыть им въезд.

Вслед за Евросоюзом, вводящим санкции против четырех глав силовых ведомств России, администрация США также запускает новые ограничения в связи с Алексеем Навальным, о чем сообщили представители Белого дома.

«Сегодня в рамках решительной реакции [американских] ведомств на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального министерство финансов вводит санкции против семи должностных лиц высокого ранга российского правительства. В рамках этих мер Минфин присоединяется к Госдепартаменту и министерству торговли, а также нашим международным партнерам», — сказали на телефонной пресс-конференции.

Бутина назвала санкции США и ЕС из-за Навального атакой на силовой блок РФ

Пока известно, что санкции коснутся семерых высокопоставленных чиновников и 14 компаний, причем из них только девять российские, еще три — из ФРГ, одна из Швейцарии и один «госинститут». Ожидается, что подход будет аналогичен европейскому. Кроме того, под санкции попадут и некоторые экспортные товары.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что санкции чиновники Евросоюза вводят в связи с Алексеем Навальным и по его предложению.

Политолог и публицист Федор Крашенинников в статье для DW подчеркнул, что, пусть Навальный, как ранее Борис Немцов, неоднократно называл главам евроструктур имена высокопоставленных и влиятельных россиян, европейские санкции не принесут экономике РФ большого ущерба и мало чем смогут помочь лично Алексею Навальному.

Общественный деятель Мария Бутина полагает, что санкции — часть скоординированной атаки на силовой сектор России, а Алексеем Навальным просто воспользовались. И если санкции ЕС больше похожи на «корявый инфоповод», наблюдать за дальнейшим интересно и важно.

«Навального просто использовали, чтобы ударить по силовому сектору России. Его мнение о том, что нужно применять санкции к крупному бизнесу, никого не вдохновило, ибо «каждый сверчок знай свой шесток». Интересно другое: а что, кто-то из этих людей в Европу собрался? Не смешите. Больше похоже на корявый инфоповод какой-то. Смотрим, что будет дальше. Это явно часть большой комбинации», — написала Бутина в Telegram.

Цель санкций — атака на совместные проекты РФ и ЕС в области энергетики, включая «Северный поток — 2»

Указание на присутствие в американском списке компаний из ФРГ и Швейцарии дает возможность предположить, что цель санкций — атака на совместные проекты России и ЕС в области энергетики, включая «Северный поток — 2». Но пока Германия намерена держаться выбранного курса: достроить и запустить газопровод, который превратился из проекта энергетического в политический, став тестом для богатейшей страны Европы на способность вести самостоятельную политику в своих интересах, считает сенатор Алексей Пушков.

«Фактически идет проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции», — заявил сенатор.

Подтверждением намерений Германии действовать по некоторым вопросам без оглядки на США может быть предвыборное предложение правящей Социал-демократической партии ФРГ о смягчении визового режима с Россией, о котором стало известно сразу после оповещения из Белого дома о санкциях.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что реакция России на действия Брюсселя и Вашингтона обязательно будет, — действовать планируют по дипломатическому принципу взаимности. Политолог Алексей Мухин предположил, что российские санкции могут быть полностью зеркальными.

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