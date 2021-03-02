Хотят подмять под себя запад Руси: Вассерман о политике Литвы в отношении Тихановской

Политолог и журналист Анатолий Вассерман рассказал ФАН, почему прибалтийские страны сделали русофобию и недружественные действия в отношении Белоруссии основой своей политики. Комментируя предоставление Вильнюсом убежища экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, Вассерман напомнил исторические отношения Прибалтики и России. По мнению политолога, — географически, исторически и политически Балтия является западной частью России: так было и во времена Российской империи, и во времена СССР.

«Понятно, что Литва не выдаст Тихановскую Минску по очень простой причине: в трех прибалтийских республиках России — Литве, Латвии и Эстонии — в процессе распада СССР к власти пришли сторонники фашистских диктатур, существовавших в этих странах в межвоенный период. Тогда слова «фашистская диктатура» еще не были ругательными. К моменту начала европейского второго раунда Мировой войны (а многие специалисты считают, что Первая и Вторая мировые войны — это единый процесс), так вот, к моменту начала второго раунда этой войны ровно половина европейских государств управлялась фашистскими диктатурами, а другие страны считали это вполне законным и эффективным методом руководства», — делится своим мнением политолог.

По словам Анатолия Вассермана, только победа СССР в Великой Отечественной войне и крах нацистского режима в Германии заставил европейцев изменить свое отношение к фашизму.

«Только когда Россия, называвшаяся в тот момент Советским Союзом, сумела «экспериментально» опровергнуть фашизм, то есть разгромить его в мелкие дребезги, доказав, что это высшее на тот момент достижение европейской политической мысли преступно и вредно, только тогда в фашизме стали сомневаться», — говорит Вассерман.

Однако, по его словам, в 1990-е постсоветская Прибалтика вернулась в точку, в которой была до 1939 года, когда прибалтийские республики вошли в состав СССР.

«Сейчас Литвой правят люди, придерживающиеся практически тех же концепций, что их президент [Антанас] Сметона, совершивший в 1926 году фашистский переворот и ставший диктатором с неограниченной властью. Естественно, любой фашистский режим, в том числе нынешний литовский, действует против интересов своих граждан. Фашизм для того и учреждают, и граждане любой страны этим, мягко говоря, не очень довольны. Особенно если учесть, что в Литве полностью развалена промышленность, доставшаяся им не только от советских, но и от имперских времен», — говорит собеседник ФАН.

Чтобы отвлечь граждан от экономической катастрофы, хороши любые средства, отмечает Вассерман, характеризуя нынешнюю политику Вильнюса.

«Чтобы делать вид, что все решения оправданы, в Литве активно развивают все технически доступные формы русофобии. В том числе там всячески давят белорусов, действуя по двум направлением. Во-первых, белорусы когда-то входили в состав Великого княжества Литовского. Правда, сами литовцы были в этом княжестве людьми, мягко говоря, не первого сорта. Кроме того, сейчас литовцы вновь надеются подмять под себя запад Руси и для этого они давят на белорусов и поддерживают все антирусское в Белоруссии», — поясняет эксперт.

Так что можно не сомневаться: при нынешней власти в Литве от поддержки Светланы Тихановской Вильнюс ни за что не откажется, подчеркивает Анатолий Вассерман.

Ранее Следственный комитет Белоруссии обратился в Генпрокуратуру этой страны с требованием начать процесс экстрадиции Светланы Тихановской, которая в настоящий момент скрывается в Литве. После затухания протестов в Белоруссии Тихановская из-за границы пытается раздувать в стране протестную активность. По мнению многих политиков и экспертов, это делается по заданию Запада, в том числе, чтобы ослабить Россию.