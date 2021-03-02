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Политика

Хотят подмять под себя запад Руси: Вассерман о политике Литвы в отношении Тихановской

«Все формы русофобии»: Вассерман о политике Литвы в отношении Тихановской

Политолог и журналист Анатолий Вассерман рассказал ФАН, почему прибалтийские страны сделали русофобию и недружественные действия в отношении Белоруссии основой своей политики. Комментируя предоставление Вильнюсом убежища экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, Вассерман напомнил исторические отношения Прибалтики и России. По мнению политолога, — географически, исторически и политически Балтия является западной частью России: так было и во времена Российской империи, и во времена СССР.

«Понятно, что Литва не выдаст Тихановскую Минску по очень простой причине: в трех прибалтийских республиках России — Литве, Латвии и Эстонии — в процессе распада СССР к власти пришли сторонники фашистских диктатур, существовавших в этих странах в межвоенный период.

Тогда слова «фашистская диктатура» еще не были ругательными. К моменту начала европейского второго раунда Мировой войны (а многие специалисты считают, что Первая и Вторая мировые войны — это единый процесс), так вот, к моменту начала второго раунда этой войны ровно половина европейских государств управлялась фашистскими диктатурами, а другие страны считали это вполне законным и эффективным методом руководства», — делится своим мнением политолог.

Вассерман: При нынешней власти в Литве от поддержки Светланы Тихановской Вильнюс ни за что не откажется

По словам Анатолия Вассермана, только победа СССР в Великой Отечественной войне и крах нацистского режима в Германии заставил европейцев изменить свое отношение к фашизму.

«Только когда Россия, называвшаяся в тот момент Советским Союзом, сумела «экспериментально» опровергнуть фашизм, то есть разгромить его в мелкие дребезги, доказав, что это высшее на тот момент достижение европейской политической мысли преступно и вредно, только тогда в фашизме стали сомневаться», — говорит Вассерман.

Однако, по его словам, в 1990-е постсоветская Прибалтика вернулась в точку, в которой была до 1939 года, когда прибалтийские республики вошли в состав СССР.

«Сейчас Литвой правят люди, придерживающиеся практически тех же концепций, что их президент [Антанас] Сметона, совершивший в 1926 году фашистский переворот и ставший диктатором с неограниченной властью. Естественно, любой фашистский режим, в том числе нынешний литовский, действует против интересов своих граждан. Фашизм для того и учреждают, и граждане любой страны этим, мягко говоря, не очень довольны. Особенно если учесть, что в Литве полностью развалена промышленность, доставшаяся им не только от советских, но и от имперских времен», — говорит собеседник ФАН.

Запад любой ценой пытается оторвать Белоруссию от России

Чтобы отвлечь граждан от экономической катастрофы, хороши любые средства, отмечает Вассерман, характеризуя нынешнюю политику Вильнюса.

«Чтобы делать вид, что все решения оправданы, в Литве активно развивают все технически доступные формы русофобии. В том числе там всячески давят белорусов, действуя по двум направлением. Во-первых, белорусы когда-то входили в состав Великого княжества Литовского. Правда, сами литовцы были в этом княжестве людьми, мягко говоря, не первого сорта. Кроме того, сейчас литовцы вновь надеются подмять под себя запад Руси и для этого они давят на белорусов и поддерживают все антирусское в Белоруссии», — поясняет эксперт.

Так что можно не сомневаться: при нынешней власти в Литве от поддержки Светланы Тихановской Вильнюс ни за что не откажется, подчеркивает Анатолий Вассерман.

Ранее Следственный комитет Белоруссии обратился в Генпрокуратуру этой страны с требованием начать процесс экстрадиции Светланы Тихановской, которая в настоящий момент скрывается в Литве. После затухания протестов в Белоруссии Тихановская из-за границы пытается раздувать в стране протестную активность. По мнению многих политиков и экспертов, это делается по заданию Запада, в том числе, чтобы ослабить Россию.

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