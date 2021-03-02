Психолог раскрыла особый дар экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова

Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов обладает способностью видеть людей насквозь и определять ложь. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

Специалист рассказала, что изучение матрицы судьбы бывшего ведущего программы «Битва экстрасенсов» позволило обнаружить у него особый дар.

«У него есть способности. Это видно по его матрице. Человек по энергетике очень сильный и тоже обладает определенными способностями. Речь идет не только о том, чтобы хорошо справляться со своей профессиональной деятельностью. Бывает такое явление — человек-рентген. Они могут видеть людей насквозь», — сообщила собеседница.

Элена Гамаюн проиллюстрировала свое предположение конкретными случаями из жизни.

«Дар может проявляться у него, как высокая интуиция или даже возможность слышать мысли людей. Может быть он этим не занимается профессионально, но задатки у него такие есть. Такие способности могут применяться, например, в криминалистке, когда следователь четко чувствует виновность подозреваемого. У меня есть друг, который занимается финансовыми сделками. Он применяет свою мощную интуицию в бизнесе и еще ни разу не ошибся насчет своих партнеров. Даже не занимаясь магией, человек может предчувствовать многие события», — пояснила специалист.

В завершение она поделилась еще одним предположением относительно личности иллюзиониста.

«Думаю, он знает о своих способностях. Возможно, именно поэтому и решил в свое время стать ведущим «Битвы экстрасенсов». Он действительно видит, врет человек или нет», — подытожила психолог.

Ранее Элена Гамаюн рассказала, когда у Сергея Сафронова могут обостриться наследственные болезни.