Экономист Кулагин объяснил, сможет ли СПГ вытеснить трубопроводный газ с рынка

Россия в 2020 году впервые сумела поставить в Европу больший объем сжиженного природного газа, чем компании США, рассказал глава концерна Shell в России Седерик Кремерс.

«Обычно половина поставок СПГ приходится на США и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский. Это произошло впервые», — отметил он на презентации LNG Outlook 2021.

В прошлом году Россия поставила в Европу 22 млн тонн СПГ, в то время как США — 20 млн тонн. Кроме того, в компании прогнозируют, что до 2040 года спрос на СПГ в Европе будет расти, а доля трубопроводного газа немного сократится.

Какой газ лучше?

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в комментарии ФАН отметил, что поставки СПГ в Европу осуществлялись за счет арктических проектов и «Ямал — СПГ», которые на протяжении нескольких лет выводились на текущую мощность. Экономист объяснил, сможет ли СПГ вытеснить с рынка трубопроводный газ.

«Рынок СПГ действительно развивается довольно динамично, потому что возрастают межрегиональные потребности поставок. Не везде поставки можно обеспечить за счет трубопроводного газа. Где-то СПГ более целесообразен с точки зрения расстояния транспортировки и логистики на рынке. Но это не означает, что эпохе трубопроводного газа пришел конец. Вовсе нет. Весь вопрос в расстоянии транспортировки от месторождения — если расстояние большое, то СПГ экономически дешевле, а если расстояние меньше, то целесообразнее использовать трубопроводный газ. Если мы говорим о поставках из России в Германию, то ничего более дешевого и удобного, чем трубопроводный газ, нет и не будет», — подчеркнул эксперт.

Стабильность поставок

Кулагин напомнил, что спрос на СПГ на европейском рынке нестабильный — сначала был сильный рост СПГ, затем спад, сейчас вновь рост. Стабильность работы европейского рынка обеспечивает трубопроводный газ. Например, в холодный период Европа может взять из трубы больше газа — обратиться к «Газпрому» и попросить увеличить объем прокачек. С СПГ сложнее — пока танкер приплывет, пройдет достаточно много времени. Так что гибкость системы обеспечивают прежде всего трубопроводные поставки, заявил экономист.

«Роль системы ГТС, которая создана на экспортном направлении в Европу, нельзя недооценивать. Сектор СПГ развивается последние десятилетия, при этом все предыдущие годы объемы поставок трубопроводного газа в Европу били рекорды», — добавил собеседник ФАН.

Новые проекты

Россия также планирует наращивать поставки СПГ в Европу. Для этого «Газпром» активно развивает проект Усть-Луга.

«Первым крупным проектом «Газпрома» на западном направлении считается Усть-Луга. Проект интересен тем, что это не просто производство СПГ, но и также проект переработки газа. Он запланирован по графику на 2025 год», — объяснил Кулагин.

Проект Усть-Луга должен внести свой вклад в корзину поставок на европейском направлении. Он позволит выбирать, где и какой вариант поставок лучше использовать с точки зрения балансировки рынка и экономики, заключил Кулагин.