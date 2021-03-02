Буйнов объяснил, почему не собирается покупать жене подарок на 8 Марта

Москва, 2 марта. Народный артист России Александр Буйнов признался, что уже давно не делает любимой жене Алене подарки. Как оказалось, певец и на 8 Марта не собирается покупать презент.

Буйнова стала третьей супругой артиста. Они поженились в сентябре 1984 года. Певец не раз называл ее самой желанной женщиной в своей жизни, но подарками тем не менее не балует.

По словам исполнителя, такое решение приняла сама женщина. Она поняла, что супруг не разбирается в ценах и может потратить крупную сумму на совершенно ненужную вещь. Поэтому управление финансами Буйнова взяла в свои руки.

«Порой говорю ей: «Ален, я хочу сделать тебе подарок!» А в ответ слышу: «Только не это! Не надо!» <…> Поэтому я ей говорю: «Выбирай сама себе!» — объяснил он.

Буйнов уточнил, что в юности пережил безденежье. Именно тогда у него выработалось особое отношение к презентам дамам.

«Если я мог угостить девушку в советское время в ресторане, это уже было шикарным подарком», — цитирует артиста «Собеседник».

О подарках на 8 Марта высказалась и актриса Эвелина Бледанс. Она посетовала, что некоторые мужчины бездумно подходят к выбору презента, не учитывая интересы и предпочтения дам.