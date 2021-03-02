Британские бизнесмены массово выводят активы для сохранения связей с Европой

Манчестер, 2 марта. Аналитики EY подсчитали, что стремящиеся сохранить связи с Европой британские бизнесмены за 2020 год вывели из страны активы на общую сумму в 100 миллиардов фунтов.

Также эксперты EY отмечают, пишет The Guardian, что с начала Brexit Британия уже потеряла более 1,3 триллиона фунтов стерлингов. В эту сумму входят все активы, утраченные или переведенные в Европу из Великобритании, чтобы сохранить экономические и деловые связи с континентом.

Аналитики заметили, что до самой последней минуты 2020 года бизнесмены старались вывести свои активы в Европу, и многие просто не успели это сделать. Причиной для такого резкого оттока капитала стали разногласия между ЕС и Соединенным Королевством по поводу концессий для компании из финансового сектора, которые были предоставлены британцам во время их пребывания в составе континентального блока.

Чтобы сохранить свои льготы и продолжить работать так же эффективно, многие компании финансового сектора сменили регистрацию, а также перевезли оборудование и персонал в Европу. Всего же британские компании заявили о трансфере или уже перенесли активы на общую сумму в 500 миллиардов фунтов стерлингов за последние два года.

Больше всего Британия пострадала от ухода с рынка компаний JP Morgan и Goldman Sachs. Суммарно перенос их активов оценивается в 216 миллиардов фунтов. Основным пунктом назначения уходящих компаний становится Германия. Также стало известно о том, что впервые за последние годы Амстердам обогнал Лондон в списке европейских столиц по общей стоимости заключенных на городских биржах сделок.

При этом, как отмечают эксперты, даже если лидеры Соединенного королевства и Европы договорятся о восстановлении прежних льгот и концессий, сектор финансовых услуг в Великобританию уже не вернется в том объеме из-за нежелания предпринимателей подвергать себя лишнему риску.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о регистрации в Великобритании нового, «бразильского» штамма коронавируса.