Киев, 2 марта. Закрытие воздушного пространства в Крыму в 2014 году не было связано с прилетом лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом в телеэфире сообщил депутат Рады Нестор Шуфрич. По словам нардепа, воздушное пространство во время событий русской весны 2014 года в Крыму было действительно закрыто. Жириновский, как и все, долго не мог покинуть полуостров.

«Действительно, воздушное пространство было закрыто над полуостровом. Даже когда я по просьбе (политика Александра. — Прим. ред.) Турчинова летел в Крым, я час кружил над Одессой. Мне удалось приземлиться в Симферополе. Я узнал, что не выпускают самолет Жириновского», — рассказал Шуфрич.

Украинский политик сразу сообщил о случившемся действующему на тот момент главе Администрации президента Украины Сергею Пашинскому. Он спросил, так ли необходимо держать самолет Владимира Жириновского. Через час после звонка председателю "Либерально-демократической партии России" дали добро на вылет.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Владимир Жириновский обвинил Украину в создании «гитлерюгенда».