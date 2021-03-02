Способ самоутверждения»: сексолог объяснила побуждения сталкеров

Жительница Подмосковья несколько дней назад в своем Instagram пожаловалась на преследования настойчивого бывшего ухажера, который заставляет жить в страхе не только ее саму, но и ее мать с ребенком. Мужчина угрожает в социальных сетях, разрисовывает ее двери баллончиком и портит имущество женщины.

Сексолог Александра Миллер рассказала корреспонденту ФАН, что подталкивает мужчин на преследование и что делать тем женщинам, которые с этим столкнулись.

«После развода, если инициатором является женщина, есть мужчины, чье уязвленное самолюбие толкает их искать способ вернуть жену во что бы то ни стало. Есть две причины вернуть женщину: во-первых, искренняя заинтересованность, любовь, желание изменить отношения, возможно измениться самому. А во-вторых, способ самоутверждения», — рассказала собеседница ФАН.

Если решение о разводе было принято спонтанно, на эмоциях, но у обоих супругов есть чувства, все можно и нужно вернуть, однако, иногда нужно просто время, чтобы произошла какая-то переоценка, сделать выводы, считает эксперт.

«Это даст возможность выйти отношениям на новый, более качественный уровень. Если же общение навязчивое, человек токсичный и вы понимаете, что не хотите больше общаться ни при каких условиях — нужно сменить номер телефона, возможно даже известные локации (место работы, место жительства) и прекратить любое общение», — резюмировала сексолог.

Недавно ФАН рассказал о девушке из Саранска, которая обвинила бывшего парня в краже денег и покусала свою бабушку.