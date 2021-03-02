Экс-президент СССР отмечает юбилей в онлайн-формате

Москва, 2 марта. Бывшему главе Советского Союза Михаилу Горбачеву сегодня, 2 марта, исполняется 90 лет. Об этом РИА Новости сообщил источник близкий к экс-президенту.

По информации СМИ, Михаил Горбачев проводит день рождения в близком кругу с родственниками, друзьями и соратниками. Общение советского политика с гостями будет проходить в режиме видеоконференции в Zoom.

«Отмечать будем в Zoom», — рассказал собеседник РИА Новости.

Ранее Горбачев рассказал, что уже начал получать поздравления — и от политических лидеров, и от обычных граждан. Он пообещал обязательно их опубликовать.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент США Джо Байден поздравил бывшего советского лидера с днем рождения.