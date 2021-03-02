Легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев принимает поздравления. ФАН-ТВ

В России его называют легендой отечественной моды, а за рубежом дали титул «Красный Диор». Сегодня поздравления с 83-м днем рождения принимает Вячеслав Зайцев.

Детство будущего модельера пришлось на военные годы. Еще в школе он проявлял художественные способности. Юноша поступил в Ивановский химико-технологический техникум, где отучился на художника текстильного рисунка. Затем будущий мэтр российской моды отправился за дипломом о высшем образовании в Москву. После окончания текстильного института, Зайцева отправили работать на экспериментально-техническую швейную фабрику Московского областного совнархоза. Там Вячеслав создал коллекцию спецодежды для работниц области и села. Методический совет ее отверг, но линия одежды привлекла внимание западной прессы. Коллекцию опубликовал французский журнал. Затем Вячеслава отыскали Пьер Карден и Кристиан Диор, они признали Зайцева равным себе.

Проявив свои творческие таланты, после фабрики Вячеслав Зайцев продолжил карьеру уже на Кузнецком мосту, в Общесоюзном доме моделей. Там он проработал 13 лет. Кутюрье выпустил свою знаменитую коллекцию «Русская серия», за которую на Западе его окрестили «Красным Диором». Легендарного модельера ждала работа на фабрике индивидуального пошива для Дома моды на проспекте Мира. Позже Зайцев становится художественном руководителем в этом самом доме. Именно здесь он начинает выпускать свои всемирно известные авторские коллекции. В 1992 году художник создал собственную «Лабораторию моды» — академию дизайна при Доме моды Вячеслава Зайцева.

У знаменитого модельера одевались и звезды эстрады: Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Людмила Гурченко, дикторы программы «Время», министр культуры Екатерина Фурцева и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Художник по костюмам сотрудничал со многими театрами, создавал костюмы для советской спортивной делегации на Олимпиаде-1980. Многие телезрители запомнили Вячеслава Зайцева по программе «Модный приговор».

Мнением о дизайнере в его 83-й день рождения поделился его друг, российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, телеведущий Александр Васильев. По его словам, Вячеслав Зайцев — лучший дизайнер, которого миру подарил Советский Союз.

Коллеги, друзья и родные желают Вячеславу Зайцеву здоровья и продолжения его творческого пути, новых задумок и их воплощения.