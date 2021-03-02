СК расследует гибель задержанного в 75-м отделе полиции Петербурга. ФАН-ТВ

Родные проводили в последний путь Алексея Кустова, при загадочных обстоятельствах погибшего в 75-м отделе полиции. На столе в комнате мужчины стоит портрет с черной лентой, стопка водки и хлеб.

Еще неделю назад 28-летний Алексей проводил время со своей девушкой, строил дом. 23 февраля за езду без прав он оказался в ГИБДД, а потом был доставлен в 75-й отдел полиции Невского района. На следующий день следователь позвонил родственникам Алексея и, принеся соболезнования, сообщил, что мужчина умер по неустановленной причине.

По словам сестры погибшего, странностей в кончине ее брата более чем достаточно: в справке не было указано время смерти. Также она сказала, что, когда мужчине якобы стало плохо, никто даже не вызывал скорую. Смерть установили сотрудники Следственного комитета, они же указали причину смерти и заверили сестру, что никаких признаков насильственной смерти нет. Когда родные приехали забирать тело покойного, они испытали настоящий шок.

«У него вся шея синяя, огромная гематома в области виска есть, кровоподтеки на губах, и разбита скула. А справа небольшие царапины, как будто тащили его», — рассказала сестра погибшего Галина Кустова.

В полиции родственникам отказываются давать какую-либо информацию по поводу случившегося. Семья намерена добиться справедливости, отправив жалобы в прокуратуру.

Пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу пояснила, что в настоящий момент расследуется уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причина смерти не является криминальной.