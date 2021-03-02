Рудковская показала роскошные интерьеры в скандинавском стиле академии Плющенко

Москва, 2 марта. Музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте показала, в каких условиях живут и тренируются юные фигуристы в академии ее супруга Евгения Плющенко.

Осенью прошлого года Плющенко открыл собственный ледовый комплекс в Подмосковье. Помимо тренировочной базы на территории академии есть отдельные жилые домики, которые представляются лучшим спортсменам. Рудковская в Stories устроила целую онлайн-экскурсию и показала, в каких условиях тренируются ученики ее супруга.

Продюсер показала большие гостиные с панорамными окнами, столовую, ледовую арену и тренировочные залы, даже не забыла про туалет. Вся академия Плющенко выполнена в едином скандинавском стиле и изобилует дизайнерскими предметами интерьера.

При входе в сам спортивный комплекс даже есть камин и просторный диван с журнальным столиком. На всех этажах можно встретить цветочные композиции, зеркала, картины и необычный текстиль. Отдельно Рудковская показала награды, которые украшают стены академии.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко выработал собственную практику поощрения учеников. Фигуристы в его академии не рассчитывают лишь на спортивный интерес в стремлении победить в соревнованиях. Плющенко поощряет и мотивирует наиболее талантливых фигуристов с помощью денежных премий.