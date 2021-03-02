Путин выбрал нового главу управления президента РФ по связям с другими странами

Москва, 2 марта. Президент России Владимир Путин произвел кадровые изменения. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале Кремля.

Российский лидер назначил государственного советника Игоря Маслова на пост начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Путин ранее увеличил срок предельного возраста для заместителей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По информации Федерального агентства новостей, мера коснулась дипломатов Александра Грушко и Михаила Богданова.