Генсек ООН призвал наказать виновных в нападении на дом кандидата в президенты Чада

Нью-Йорк, 2 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на кандидата в президенты Чада Яя Дилло Джеру.

Политик призвал власти республики провести тщательное расследование «кровавой операции», которая произошла в доме конкурента действующего лидера страны Идриса Деби. В результате атаки местных сил безопасности сын и мать оппозиционера погибли, а пять человек получили ранения.

Гутерреш заявил, что правительство Чада должно исключить применение насилия в рамках избирательного процесса и привлечь к ответственности виновных в преступлении. По его словам, до голосования, запланированного на 11 апреля 2021 года, в государстве необходимо восстановить мирный политический диалог.

Местные СМИ сообщают, что после трагедии в доме Яя Дилло Джеру власти отключили доступ к Интернету и сотовой связи. Граждане не могут дозвониться даже в экстренные службы, в том числе медицинские. При этом в стране активно распространяется пандемия коронавируса.

Лидер оппозиционной партии «Национальный союз за демократию и обновление» (UNDR) отказался от выдвижения своей кандидатуры на выборах после произошедшего нападения. Салех Кебзабо заявил, что не хочет участвовать в «маскараде», который выдают за демократический избирательный процесс.

Выдвижение действующего президента Идриса Деби на шестой срок подряд вызвало негодование граждан республики. За время 30-летнего правления политик погрузил страну в экономический и финансовый кризис, обслуживая исключительно интересы Франции в регионе.