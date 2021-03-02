Климов рассказал, как запад сделал из уголовника Навального политика

Как из уголовника Навального сделали политика, и почему нельзя сравнивать историю Саркози и российского видеоблогера, рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Гражданин Навальный попал в поле зрения западной публики давно, еще до того, как он был стал фигурантом известных уголовных процессов, связанных с мошенничеством, но никак не с политической деятельностью. Так вот, ставка на него была сделана, когда они поняли, что этот человек рано или поздно окажется за решеткой в связи с его неполитической деятельностью», — сообщил Андрей Климов.

Он объяснил, что потом Россию постоянно ставили в очень непростое положение. Везде говорилось, что в стране осуждают политика, «однако политиком Навальный не был, им его сделали из уголовника», объяснил эксперт.

«То есть, можно было сделать ставку на любого другого гражданина, который не был бы отягощён прежними приговорами по сугубо криминальным статьям. Запад специально сделал ставку на Навального. Вся история с чудесными исцелениями и видеофантазиями про дворцы была сделана не лично Навальным. За него это делали, а он просто подключался», — заявил специалист.

По его словам, с Саркози же совершенно иная история, так как его никто никогда не назначал ставленником.

«Это похожая история по картинке и сюжету, но смысл все же в другом. Состоявшийся политик, глава государства, реальный властитель умов многих французов, человек со своей программой, которого просто топили его политические конкуренты. В том числе с использованием судебных процедур, осуществлявшихся в конкретных политических целях», — рассказал Андрей Климов.

Именно поэтому сравнивать Навального с Саркози не надо, подчеркнул политик.

Ранее ФАН сообщал, ЕС утвердил новые антироссийские санкции по просьбе Навального.







