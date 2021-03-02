Лукашенко предложил разместить российскую боевую авиацию на белорусских аэродромах

Минск, 2 марта. Благодаря размещению российских самолетов в Белоруссии смогли бы получить пользу и Москва, и Минск. В этом уверен белорусский президент Александр Лукашенко.

Военных баз на территории Белоруссии создано достаточное количество, их развитие не требует денежных вложений. В то же время стоит разместить российскую авиацию на белорусских авиабазах, считает Лукашенко. Обе страны уже взаимодействовали по этому направлению во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Министерства обороны РФ и Белоруссии подписали тогда программу стратегического партнерства сроком на пять лет.

Лукашенко предложил выделить Белоруссии новые самолеты в дополнение к тем, которые уже имеются. Он заметил, что подобное сотрудничество возможно при условии, если на боевых машинах смогут летать как российские, так и белорусские летчики.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи не было «отторжения», заметил Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в оборонной сфере. Если договор будет подписан и самолеты ВКС РФ будут размещены на аэродромах Республики Беларусь, то к ним будет необходимо предоставить самое современное вооружение, подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия планируют создать крепкое Союзное государство. Также стало известно, что обе страны подписали договор о стратегическом партнерстве на пять лет, передает «Царьград».