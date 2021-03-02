Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Проректор «Военмеха» объяснил коронавирусом планы разрушения Крымского моста

Проректор «Военмеха» объяснил коронавирусом планы разрушения Крымского моста

Проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе объяснил фейки о повреждении Крымского моста «поражением головного мозга украинцев».

«Хочется ответить этим украинским экстремистам, что разрабатываемая ими операция по сносу Крымского моста невозможна физически и материально. Видимо, коронавирус поразил мозг этой группе людей. Наш мост стоит и будет стоять», — заявил Гогуадзе на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Так Марат Гогуадзе прокомментировал распространяемый в украинских соцсетях призыв к разрушению Крымского моста при помощи льда. Некоторые пользователи украинских социальных сетей с полной серьезностью обсуждали такую возможность — отколоть ломами лед, примерзший к берегу Азовского моря на территории Украины. Затем, по версии авторов, ледяные глыбы должны были направиться к Крымскому мосту и снести его. Комментаторы призывали украинцев выйти толпой на берег с ломами и сделать это, пока лед не растаял.

Снос моста через Керческий пролив неоднократно обсуждался в социальных сетях и обрастал фейковыми новостями. Ранее ФАН писал о пророчестве «эксперта» Юрия Медовара, заявившего, что Крымский мост якобы может быть полностью уничтожен расположенным рядом с ним грязевым вулканом. При этом «пророк» не согласился с предположением, что мост может серьезно повредить ледоход.

Также ФАН рассказывал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) планировала устроить теракт на Крымском мосту и сорвать проезд президента РФ Владимира Путина по переправе, о чем сообщил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. По словам Затулина, теракт должен был произойти за неделю до проезда российского лидера по Крымскому мосту. Провокацию затевали радикалы, сотрудничавшие с СБУ.

Новости партнеров