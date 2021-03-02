Проректор «Военмеха» объяснил коронавирусом планы разрушения Крымского моста

Проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе объяснил фейки о повреждении Крымского моста «поражением головного мозга украинцев».

«Хочется ответить этим украинским экстремистам, что разрабатываемая ими операция по сносу Крымского моста невозможна физически и материально. Видимо, коронавирус поразил мозг этой группе людей. Наш мост стоит и будет стоять», — заявил Гогуадзе на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Так Марат Гогуадзе прокомментировал распространяемый в украинских соцсетях призыв к разрушению Крымского моста при помощи льда. Некоторые пользователи украинских социальных сетей с полной серьезностью обсуждали такую возможность — отколоть ломами лед, примерзший к берегу Азовского моря на территории Украины. Затем, по версии авторов, ледяные глыбы должны были направиться к Крымскому мосту и снести его. Комментаторы призывали украинцев выйти толпой на берег с ломами и сделать это, пока лед не растаял.

Снос моста через Керческий пролив неоднократно обсуждался в социальных сетях и обрастал фейковыми новостями. Ранее ФАН писал о пророчестве «эксперта» Юрия Медовара, заявившего, что Крымский мост якобы может быть полностью уничтожен расположенным рядом с ним грязевым вулканом. При этом «пророк» не согласился с предположением, что мост может серьезно повредить ледоход.

Также ФАН рассказывал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) планировала устроить теракт на Крымском мосту и сорвать проезд президента РФ Владимира Путина по переправе, о чем сообщил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. По словам Затулина, теракт должен был произойти за неделю до проезда российского лидера по Крымскому мосту. Провокацию затевали радикалы, сотрудничавшие с СБУ.