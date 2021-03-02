Политолог Гогуадзе предсказал грядущую карьеру премьер-министра Армении Пашиняна

Последствия оранжевой революции в Армении приведут к переезду премьера этой страны Никола Пашиняна в Одессу, поделился мнением проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я не готов признать, что в Армении сейчас происходит оранжевая революция. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти на волне подобных событий, но сейчас народ выходит высказать несогласие с действиями, которые совершал премьер. Никакой внешней подоплеки в нынешних акциях протеста нет. Оранжевые революции начали проваливаться по всему миру, потому что люди поняли: это политика двойных стандартов», — заявил Гогуадзе.

Участник пресс-конференции полагает, что в ситуации нынешних оранжевых революций государства вынуждены защищать не столько власть, сколько целостность самих стран. На примере Белоруссии политолог показал, что ее президент Александр Лукашенко пытался не допустить сценария украинского Майдана. Также Гогуадзе дал оценку грядущей карьере Пашиняна.

«Будущее премьер-министра Армении мне видится губернатором Одесской области Украины. А после того, как он не справится с этой ролью, ему создадут фейковый комитет при правительстве Украины», — заявил эксперт, намекнув тем самым на карьеру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Приютившийся ныне при президенте Владимире Зеленском этот политик организовывал, подготавливал, а также принимал участие в «оранжевой революции» 2004 года, неоднократно присоединялся к украинскому Евромайдану, приведшему к смене власти в феврале 2014 года, и обвинил Россию в рейдерском захвате Украины. 30 мая 2015 года Саакашвили был назначен главой Одесской областной государственной администрации.

Ранее ФАН рассказывал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести внеочередные парламентские выборы.