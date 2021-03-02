Бывший офицер ВСУ негативно высказался об индийской вакцине CoviShield

На тех, кто соглашается прививаться, смотрят «как на придурков даже сослуживцы». Об этом Лиховий заявил в эфире канала «Скрыпин». Известны случаи, когда военные отказываются от вакцинации непосредственно перед введением препарата, отметил он.

«Я узнавал у некоторых, кто проходил уже вакцинацию, они не хотят называть своего имени, но они рассказывают, что на них смотрят как на придурков, когда они соглашаются вакцинироваться «Ковишилдом»», — рассказал Дмитрий Лиховий.

По словам офицера ВСУ в отставке, тех, кто решился на вакцинацию, заставляют подписывать документы, что они делают это добровольно. Тем не менее некоторые военные все равно отказываются от прививки. В этот вторник от коронавируса вакцинировался и украинский президент Владимир Зеленский. О том, что он привился, глава Украины написал в своем Twitter-канале. Вместе с ним вакцинацию от коронавируса прошли и военные, которые находятся в Донбассе.