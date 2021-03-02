Адвокат Навального подал апелляцию по делу об оскорблении ветерана

Москва, 2 марта. Защита блогера Алексея Навального подала апелляционную жалобу по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Бабушкинского районного суда.

Адвокат блогера обжаловал приговор по делу о клевете на ветерана. Согласно решению суда, Навальный оштрафован на 850 тысяч рублей за оскорбление ветерана войны. Защита не согласилась с приговором. Уточняется, что дата заседания по рассмотрению апелляции будет известна позже.

Стоит отметить, что блогер Навальный на слушании по делу об оскорблении ветерана отличился хамским поведением в адрес стороны обвинения. Юристы утверждали, что блогер буквально «наговорил на новое уголовное дело», передавало Федеральное агентство новостей.