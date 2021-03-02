В РАН оценили опасность извержения вулкана Ключевской вслед за Этной и Синабунгом

У вулкана Ключевской на Камчатке начались так называемые «побочные прорывы», когда лава извергается не из вершины, а по боковым склонам. Подобной активности вулканологи не отмечали порядка 70 лет.

Об этом в интервью ФАН рассказал доктор геолого-минералогических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Российской академии наук, директор Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана Павел Плечов.

«Это самый активный вулкан в Евразии, он извергается часто и мощно и является одним из самых высоких. Сейчас наши вулканологи пытаются туда пробиться, чтобы сделать красивые съемки. Кроме того, это еще и научный интерес», — рассказал ученый.

Собеседник ФАН назвал происходящее извержение уникальным.

«Это вулкан, с которого началась вулканология в России: первая вулканостанция была создана для того, чтобы наблюдать за ним. На ее основе потом возник Институт вулканологии в Петропавловске-Камчатском. До войны, в 30–40-е годы, у него были в основном побочные прорывы, очень красивые потоки лавы. А потом, постепенно, после войны они стали все выше и выше — в основном, извержения шли уже вершинные. А сейчас начался побочный прорыв очень красивый, этого действительно не было порядка 70 лет», — рассказал Плечов.

При этом гидрометеорологи видят в происходящем извержении серьезную опасность. По сообщению центра «Фобос», оно приобретает опасный характер из-за большого количества ледников на Ключевском. Из-за соединения замерзшей воды с лавовым потоком, чья температура превышает 1000 градусов Цельсия, образуется большое количество воды и паровые струи.

Кроме того, примерно в пяти километрах от места, где сейчас льется лава, находится поселок Ключи. Однако, по словам Плечова, на данный момент вулкан не представляет опасности для населения.

При этом участившиеся сообщения об извержениях вулканов в других точках мира эксперт назвал рядовой ситуацией.

«Все вулканы, которые активны, время от времени извергаются. Ну, по крайней мере, вулканологи радуются. Вулкан Этна извергается с 2016 года, но сейчас он красиво извергается, до этого он менее красиво извергался. Эбеко тоже непрерывно извергается последние несколько лет. У нас стандартно порядка 20 вулканов извергается», — заключил Павел Плечов.

Действительно, с середины февраля на Сицилии извергается знаменитая Этна. 2 марта остров засыпало пеплом и камнями из жерла вулкана. В этот же день стало известно, что вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб дыма на высоту пять километров. Несколькими днями ранее вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир также выбросил столб пепла на высоту около полутора километров.