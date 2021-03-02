В Sohu рассказали о жесткой реакции России на провокации ВМС США в Черном море

Пекин, 2 марта. Активные действия военно-морских сил США близ российских черноморских берегов вызвали решительный ответ ВС РФ.

Об этом пишет популярное китайское издание Sohu, пересказ публикации приводит «ПолитРоссия». Авторы статьи описывают недавний инцидент, связанный с заходом в акваторию Черного моря ракетных эсминцев ВМС США «Портер» и «Дональд Кук».

Один из американских кораблей, а имеено «Дональд Кук», направился к границам территориальных вод РФ, но уже на подходе его экипаж ожидал большой сюрприз.

«После того, как военный корабль США приблизился к российским берегам, Москва преподала своему американскому сопернику жесткий урок, окружив его шестью истребителями. Подобный маневр является довольно редким явлением в современной практике, мало кто отваживается использовать одновременно так много самолетов», — сообщили китайские аналитики.

По словам авторов Sohu, американские моряки не ожидали подобного развития событий и в испуге отвернули в сторону от российских границ.

Ранее сообщалось, как оценили американские военнослужащие действия российского штурмовика Су-24 в небе над Черным морем. О подготовке ВМС США к ведению боевых действий в Арктическом регионе информировал Царьград.