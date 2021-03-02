Подсчитан возможный размер пенсии первого президента СССР Горбачева

Москва, 2 марта. Текущие доходы и нажитые накопления обеспечивают безбедную старость первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, который 2 марта отпраздновал свое 90-летие.

Одна из версий, которую приводит ФБА «Экономика сегодня», гласит, что президент России Борис Ельцин назначил предшественнику ежемесячные выплаты в размере 40 минимальных размеров оплаты труда. Его пенсия по данной схеме сейчас составляла бы 511 680 рублей, если исходить из среднероссийского МРОТ, или 823 560 рублей в случае с Москвой.

Однако в единственном официальном распоряжении, касающемся Горбачева, говорится о сумме 7412,8 рубля с дальнейшим увеличением в зависимости от величины социальной пенсии. На момент назначения в 2002 году пенсия политика была в 11,23 раза больше минимальной трудовой пенсии и в 16,47 раза — базовой части выплаты. Тогда с 1 января 2021 года его пенсия должна составлять 119 577 рубля либо 175 372,56 рубля при регистрации в Московской области. Если же Горбачев получает столичные выплаты, они равняются 151 560 рублей или 222 279 рублей соответственно.

Что касается сформированной финансовой подушки, в 1990 году Нобелевская премия мира принесла Горбачеву 1 млн долларов. Затем он активно выступал с платными лекциями на Западе (до 100 тысяч долларов за одно мероприятие). Также ему выплачивались гонорары за написание биографических книг и съемки в рекламе.