Экс-охранник интерната в Уфе признался в изнасиловании двух подростков

Уфа, 2 марта. Правоохранители направили в суд материалы в отношении уже бывшего 58-летнего охранника. Фигурант сознался в сексуальном насилии над девочками 13 и 14 лет.

В СУ СКР по Республике Башкортостан считают, что преступление произошло, когда злоумышленник работал в школе-интернате. В ней находятся слепые и слабовидящие дети. К двум воспитанницам и пристал взрослый мужчина, совершив насильственные действия сексуального характера.

Подростки рассказали обо всем директору учреждения, которая вызвала полицию.

В городе Пушкино оперативники задержали 64-летнего мужчину. Он подозревается в изнасиловании ребенка сожительницы. Свои похождения фигурант снимал на камеру телефона, сообщал ФАН.