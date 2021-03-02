Киев, 2 марта. Президент Украины Владимир Зеленский разрушает государство. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По мнению парламентария, Украина летит в пропасть со «сверхзвуковой скоростью». Однако страну можно спасти, если отказаться от внешнего управления, уверен Кива. Украинские власти, полагает депутат, реализуют работу по системному уничтожению государства.

«Чехарда лицедеев и шарлатанов, которые корчат из себя украинскую власть, канут в лету, а многие сядут в тюрьму», — заявил Илья Кива.

Депутат подчеркнул, что является патриотом своей страны. Он также пообещал, что украинцы однажды вернут государству лицо, несмотря на все попытки властей «расчленить» Украину.

Ранее сообщалось, что США устанавливают контроль над всем военным сектором Украины. Вашингтон намерен предоставить Киеву 150 млн долларов в рамках оборонного бюджета за 2021 финансовый год, но перед этим удостовериться, что украинская сторона прогрессирует в этом направлении, передавало Федеральное агентство новостей.