Как Вашингтон оправдывает наращивание военного присутствия в Судане

Командование Военно-морских сил США за последнюю неделю направило четыре корабля в Порт-Судан на восток африканского континента. Два из них уже находятся там, и еще два, по неподтвержденным данным, направились в страну во вторник, 2 марта.

За четверть века ни одно американское судно не пересекало территориальные воды Судана, однако буквально за неделю ситуация радикально изменилась.

24 февраля в суданский порт прибыл высокоскоростной экспедиционный транспорт USNS Carson City, а 1 марта в морскую гавань зашел ракетный эсминец USS Winston S. Churchill (DDG 81). Источник издания РИА Новости сообщил, что Вашингтон направил туда же еще два военных корабля, сразу после прибытия в страну российского фрегата «Адмирал Григорович».

Наращивание военного присутствия в Судане сопровождается соответствующей медиакомпанией. Американские чиновники через СМИ и социальные сети объясняют, что действуют в рамках улучшения отношений между США и Суданом.

Международная редакция Федерального агентства новостей проанализировала публикации западных изданий об американском и российском присутствии в Судане и выяснила, как Белый дом манипулирует общественным мнением.

Официальная позиция Вашингтона

Издание UPI 1 марта опубликовало статью с заголовком «Эсминец ВМС США прибыл в Порт-Судан через несколько дней после российского фрегата», где приводится заявление директора Морского штаба ВМС Африки Шестого флота США контр-адмирала Майкла Бейза.

По его словам, боевая единица направлена в суданский порт в рамках двустороннего сотрудничества.

«Вместе с гражданским переходным правительством Судана мы стремимся построить дружественные отношения между нашими вооруженными силами», — сказал он.

Бейз также уточнил, что в регионе фиксируется рост военных столкновений и «долг Соединенных Штатов помочь стабилизировать ситуацию».

Временный поверенный в делах США в Судане Брайан Шукан заявил, что появление эсминца и транспортника показывает стремление Пентагона укрепить партнерство с суданскими военнослужащими.

«Прибытие "Уинстона Черчилля" проливает свет на поддержку США демократического перехода в Судане», — написал он в Twitter.

В официальном заявлении представителей AFRICOM это событие трактуется, как «исторический шаг». В сообщении говорится, что экспедиционный транспорт USNS Carson City и эсминец DDG 81 стали первопроходцами за последние 25 лет, которые пришвартовались в Порт-Судане.

Издание CNBC Africa в статье под названием «Американский эсминец причалил в Судане впервые за последние десятилетия» делает упор на российский фрегат «Адмирал Григорович», осуществивший заход в порт 28 февраля для отдыха и пополнения запасов после участия в учениях АМАН-2021 в Аравийском море.

Автор оценивает прибытие российского и американского кораблей, как конкуренцию за влияние в Судане. Правда он не указывает, что Москва вела переговоры с Хартумом с 2017 года и поступательно пришла к заключению соглашения о строительстве пункта материально-технического обслуживания (ПМТО) ВМФ РФ. А остановка фрегата согласована за много месяцев до его прибытия.

В то же время заход американских кораблей происходит спустя два с половиной месяца после решения США исключить Судан из списка спонсоров терроризма.

Исключение из списка

После подписания 6 ноября договора о возведении российской военной базы в Порт-Судане, Белый дом бросил все силы на налаживание связей с африканским государством. Первым шагом стала отправка американской делегации в Хартум. В результате переговоров стороны пришли к ряду договоренностей.

Переходное правительство Судана признало Израиль, как еврейское государство, а Вашингтон исключил страну из списка спонсоров терроризма, что открыло для государства возможность получить международные кредиты, а также восстановить сотрудничество с американским бизнесом.

Соединенные Штаты снимают все санкции с Хартума, а также предлагают финансовую поддержку. В результате дальнейших встреч стороны подписывают соглашение о военном сотрудничестве.

Вместе с активизацией переговоров о возобновлении отношений между Суданом и США в западной прессе началась пропагандистская кампания, направленная против российского присутствия в африканской стране.

Реакция СМИ на базу России в Судане

С первых же дней американская пресса стала использовать такие термины как «ядерные корабли» и «логистический хаб» при освещении планов Москвы построить ПМТО на Красном море.

Журналист издания The Moscow Times подготовил материал с заголовком «Россия откроет логистический центр для ядерных военных кораблей в Судане».

В статье говорится, что Москва теперь беспрепятственно может заводить оружие в нестабильный регион на африканском континенте.

Корреспондент издания Daily-Express также не поскупился на громкое словцо, выпустив материал «Россия угрожает: ВМФ Владимира Путина создадут базу на Красном море в Судане».

В этой статье приводится мнение аналитиков, которые опасаются, что Москва «займется милитаризацией региона иностранными силами, пытающимися закрепиться на Ближнем Востоке и в Восточной Африке».

Шеф-редактор World Politics Review Иуда Грунштейн также поспешил прокомментировать планы РФ разместить ПМТО в Порт-Судане. Он выразил недовольство, что соглашение Москвы с бывшим правительством Судана все еще в силе.

«Насколько я понимаю, это сделка эпохи Аль-Башира, которая не обязательно хорошо вписывается в нынешний переходный контекст в Судане. Очевидно, что это победа, пусть и скромная, для амбиций России в Африке», — говорится в сообщении.

Реакция СМИ на прибытие эсминца

Издание Naval Post из штата Калифорния выпустило материал под заголовком «Три корабля из США и России прибыли в Порт-Судан за одну неделю».

В статье говорится, что американские суда пришвартовались в морской гавани африканского государства на фоне потепления отношений между Вашингтоном и Хартумом. Также описывается успешная операция по захвату вооружений экипажем эсминца у берегов Сомали.

Автор материала подводит читателя к мысли, что ракетоносец прибыл в портовой город с целью стабилизировать «неспокойную ситуацию в регионе». Вскользь упоминается о противостоянии США и России за влияние на востоке Африки.

Журналист издания PressTV Джо Келли описывает прибытие американского корабля как знаковое событие после госпереворота в стране.

«"Уинстон Черчилль" пришвартовался в Судане в понедельник, ознаменовав собой новый шаг в оттаивании отношений между Хартумом и Вашингтоном после смещения бывшего президента Омара аль-Башира», — написал он.

Морской военный журналист и комментатор Крис Кавас также отреагировал на прибытие эсминца в портовый город. В официальном Twitter-аккаунте он обратил внимание, что российский фрегат «Адмирал Григорович» зашел в Порт-Судан за день до появления американского судна. Это событие он назвал «интересным фактом», указывая на противопоставление сил двух государств в регионе.

Военный обозреватель Warship Cam в публикации обратил внимание на оживленное движение российских и американских кораблей в морской гавани портового города.

«Очень оживленное место», — окрестил он Порт-Судан.

Работа на опережение

Кампания в западных СМИ в очередной раз проявила политику двойных стандартов, которую используют США. Россия в публикациях представляется агрессором, который стремится дестабилизировать регион. При этом собственное спешное военное усиление в стране выставляется совершенно в другом свете.

Прибытие сразу нескольких кораблей ВМС США в Порт-Судан СМИ преподносят американцам как действия на благо суданских граждан и страны в целом, фактически прикрывая экспансию.

При этом всячески критикуется планомерное улучшение российско-суданских отношений с 2017 года. Главным аргументом является то, что первые договоренности были достигнуты при Омаре аль-Башире, а в настоящее время в стране совершенно другая власть. Тот факт, что соглашение было подписано при новом переходном правительстве, полностью игнорируется.

В то же время Штаты не акцентируют внимание на давлении, которое оказали на Судан, чтобы реализовать свои интересы в Красном море. Хартуму пришлось изменить свое отношение к Израилю, гарантировать выплаты компенсаций жертвам терактов, за которые он не брал ответственность. Вашингтон воспользовался экономическим кризисом в стране, пообещав той международные кредиты. Однако выполняет сделку пока только Судан.

Переходное правительство планомерно общается с Израилем и пускает военные корабли США в страну. Но обещанных Белым домом денег оно пока не получило, а в прессе об этом сообщается едва ли так же охотно, как о «поддержке Вашингтоном демократического развития Судана» посредством отправки эсминца.