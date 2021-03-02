В эквадорской тюрьме Котопахи произошел новый бунт

Кито, 2 марта. Заключенные тюрьмы строгого режима в городе Латакунга предприняли новую попытку бунта. Сотрудникам колонии удалось восстановить порядок. Об этом сообщило агентство TeleSur.

Утром 1 марта группа арестантов захватила в заложники пятерых сотрудников тюрьмы. Глава Национальной полиции Эквадора Патрисио Каррильо заявил, что восстание было подавлено силами охраны Котопахи. Заложники не пострадали и были освобождены.

El problema carcelario tiene graves implicaciones y es diverso en sus manifestaciones, las crisis las resolvemos temporalmente con enormes esfuerzos y sacrificios. Esta mañana nuevo amotinamiento en #Cotopaxi, deja 5 guías retenidos; coordinamos acciones de intervención. — Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) March 1, 2021

Предыдущие бунты

23 февраля в тюрьмах Гуаякиля, Куэнки и Латакунги почти одновременно произошли восстания. Властям пришлось привлекать к подавлению бунтов армию и спецназ. В результате трагических событий погибли 79 заключенных.

Правительство Эквадора предполагает, что беспорядки были вызваны войной между бандой Лос Чонерос и их противников — Лос Лобос, Лос Тируэренос, Лос Кубанос и других банд. Патрисио Каррильо считает, что Лос Чонерос решили отомстить врагам за убийство своего лидера Хорхе Луиса Замбрано Гонсалеса, известного как Раскинья.

Спустя несколько дней мексиканские картели Синалоа и «Новое поколение Халиско» (CJNG) выразили поддержку наркобандам Эквадора. В опубликованном в социальных сетях заявлении Синалоа заступился за Лос Чонерос, обвинив в организации бунтов CJNG и объявив войну всем, кто угрожает их союзникам. «Новое поколение Халиско», в свою очередь, заявил о солидарности с Лос Лобос и другими бандами. Власти страны считают, что группы из Мексики стремятся взять под контроль поставки наркотиков из Колумбии.

Чистки в правительстве

1 марта Национальная ассамблея Эквадора обвинила в невыполнении должностных полномочий и потребовала отставки министра внутренних дел Патрисио Пазминьо, директора Национальной службы контроля за тюрьмами (SNAI) Эдмундо Монкайо и председателя Агентства социальной реабилитации Йоханы Песантес. За соответствующую резолюцию проголосовали 84 депутата, ни один законодатель не проголосовал против.

Luego de las comparecencias de los funcionarios y del debate legislativo, con 84 votos, la Asamblea aprobó una resolución acerca de la crisis carcelaria. » https://t.co/r9RAQK5hIt — Primicias (@Primicias) March 1, 2021

Пленум парламента посчитал, что из-за халатности этих чиновников произошли события 23 февраля. Депутаты также призвали президента Ленина Морено ввести чрезвычайное положение в тюрьмах страны. Помимо этого Национальная ассамблея требует немедленного выделения средств на реформу исправительной системы Эквадора.

Мнение полиции

В свою очередь глава национальной полиции Каррильо потребовал от депутатов разработать закон о ведении разведывательной деятельности в колониях для своевременного предотвращения бунтов. Он заявил, что ни один из участников 79 тюремных восстаний с 2014 года не понес наказаний из-за недостатков национального законодательства. Каррильо также отметил, что работу полиции осложняет переполненность тюрем на 35%. По словам директора SNAI Эдмундо Монкайо, пенитенциарные учреждения рассчитаны на 29 000 человек, однако в них содержатся 38 800 заключенных.