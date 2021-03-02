Бизнесмен Пригожин рассказал об отношениях со странами Прибалтики

Санкт-Петербург, 2 марта. Редакция Russia News обратилась к бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой оценить «расследование» «Центра «Досье». Его ответ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

В запросе сообщается, что 2 марта вышел материал «Центра» о деятельности неких компаний, которые якобы связаны с Пригожиным. В материале «Досье» говорится, что в странах Прибалтики будто бы есть «сеть агентов», которые продвигают интересы России в Европейском союзе.

Пресс-служба компании «Конкорд» разместила ответ Евгений Пригожина.

«Я признателен проекту «Центра «Досье» и лично Михаилу Ходорковскому за такую подробную аналитику. Я никогда не скрывал своих отношений с Прибалтикой. Я достаточно часто посещаю эти страны, и меня действительно многое связывает с их руководством. Пользуясь случаем, хочу их особенно поблагодарить. Это наша команда — люди, через которых мы оказываем действительно серьезное влияние на международную политику, в том числе продвигаем позицию России во всем мире, особенно в США. На данный момент уже достигнута договоренность с руководством прибалтийских республик о взаимной интеграции. Кстати, об этом многократно по моей просьбе заявляла Джен Псаки», — рассказал бизнесмен.

Федеральное агентство новостей (ФАН) не раз сообщало о сомнительной репутации «Центра «Досье». Проект фигурировал в судебном процессе по делу о клевете польского журналиста.

«Центр» подозревали в незаконном сборе персональных данных граждан, и юристы требовали привлечь его руководство к ответственности. По данным ФАН, проект имеет связи с ЦРУ, что может стать причиной для обвинения его кураторов в государственной измене.