Топ-5 знаменитостей, которые стали жертвами навязчивых ухаживаний

Слава звезд-шоу бизнеса не всегда имеет только положительные стороны. Одержимые фанаты способны превратить жизнь знаменитости в тихий ужас.

ФАН собрал топ-5 самых одержимых сталкеров, которые встретились на пути мировых звезд.

Ума Турман

Чистильщик бассейнов Джек Джордан преследовал американскую актрису Уму Турман и понес за это наказание не один раз. Мужчина неоднократно отправлял ей интимные фотографии и грозился покончить с собой, если вдруг актриса появится на публике с другим мужчиной.

Он ночевал около ее дома и уверял Турман, что их свадьба точно состоится. В результате психиатрической экспертизы Джордану поставили диагноз «шизофрения». В 2008 году мужчину приговорили к трем годам условно. Но это не помогло — в 2011 году его снова взяли под арест за звонок актрисе.

Тейлор Свифт

Роджер Альварадо преследовал певицу Тейлор Свифт долгое время, из-за чего дважды был осужден. Последний раз его арестовали 7 марта 2019 года после того, как он поднялся на второй этаж, разбил окно и пролез в дом Тейлор.

А ровно год назад полицейские нашли его спящим в квартире певицы, когда ее не было дома. Альварадо признался, что хочет завоевать сердце девушки. За такой поступок мужчину приговорили к шести месяцам тюремного заключения, пятилетнему испытательному сроку и курсу лечения в психиатрической клинике.

Кендалл Дженнер

Американская модель Кендалл Дженнер из-за фаната Джона Форда боялась находиться в собственном доме. Однажды молодой человек дождался модель у ее коттеджа и стал стучать в окна ее машины. Девушка заперлась в авто и умоляла сталкера уйти.

После этого инцидента Форд проник в дом Дженнер, но вскоре был пойман. Фаната модели ловили трижды: у входа в дом Кендалл, на крыльце и около бассейна.

Дженнифер Энистон

Влюбленный в американскую актрису Дженнифер Энистон сталкер Джейсон Пейтон настойчиво искал встречи с ней, постоянно пытаясь вторгнуться в ее жизнь. Пейтона признали невменяемым после того, как его арестовали на Бульваре Сансет с острым предметом и любовными письмами для Энистон.

Поклонник актрисы ездил по стране на авто, на котором было написано: «Я люблю Дженнифер Энистон».

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Эти два актера стали жертвами фанатки киноактера. В далеком 1999 году безработная Донетт Найт влюбилась в Майкла Дугласа, а когда она увидела заголовки журналов, которые говорили о том, что его жена, Кэтрин Зета-Джонс, ему изменяет, Донетт стала преследовать британскую актрису, угрожая ей. Она писала, что убьет Кэтрин и «скормит ее тело собакам». На суде Найт уверяла, что у нее с Дугласом был роман и что тот заплатил ей за молчание. Ее приговорили к трем годам тюремного заключения.

Недавно ФАН делал подборку самых безбашенных российских блогеров, которые идут на безумные поступки ради славы.