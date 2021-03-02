Сенатор заявил о преимуществе вахтового освоения Арктики вместо строительства городов

Вкладывать деньги в развитие инфраструктуры и строительство новых городов и поселков в Арктике нет смысла. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Юрий Важенин на заседании круглого стола в Москве, сообщает ФАН.

«Во многих странах Европы, в США и Канаде широко используют метод освоения без заселения, когда освоение происходит только вахтовым методом. Данный метод является более естественным, чем попытка привязать людей к Северу любой ценой», — сказал Важенин.

Сенатор отметил, что даже внушительные объемы финансирования, направленные на благоустройство существующих сегодня в Арктике городов и поселков, не принесут необходимого эффекта. По его словам, для обеспечения комфортного пребывания каждого рабочего, который занимается освоением северных территорий, необходимо проживание в этой местности не менее шести человек.

«Но надо ли людям жить в таких суровых условиях, где по полгода нет солнца? Многие люди уже сейчас готовы уехать, но у них просто нет возможности», — констатировал парламентарий.

В заседании также приняли участие представители Министерства труда и социального развития РФ, Министерства энергетики РФ, администраций северных регионов и нефтегазовых компаний, ведущих деятельность в этих районах. Участники обсудили проблемы трудоустройства и социального обеспечения трудящихся, а также перспективы развития российской энергетики и промышленности в Арктике.

Юрий Важенин попросил ответственные ведомства подготовить свои рекомендации и направить их в Совет Федерации до 17 марта. Предложения могут стать основой для разработки нового специального федерального закона. По мнению сенатора, в нем впервые будут определены понятия «вахтового жилого комплекса» и «вахтового поселка», а также обозначены допустимый период проживания, необходимый объем услуг для трудящихся, права и обязанности органов местного самоуправления и другие параметры.