Реалити-шоу «Защитники» «Юнармии» и РДШ вызвало небывалый интерес у зрителей

Первое в истории «Юнармии» и Российского движения школьников реалити-шоу «Защитники» вызвало небывалый интерес у зрителей. В адрес организаторов уже пришли сотни писем от школьников из всех регионов России с просьбой повторить эту программу еще раз. Юные зрители заявили, что готовы стать участниками новых испытаний. По словам начальника Главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного, реалити-шоу показало, что многие молодые люди не боятся сложностей и готовы вместе преодолеть все трудности.

«Мы видим, что огромный интерес к этому проекту проявили не только участники, но и зрители. Все обсуждали испытания, которые проходили герои, активно за них болели. Многие мечтали оказаться на их месте. А это значит, что в нашей стране молодые люди не боятся сложностей, готовы преодолевать препятствия и являются настоящими защитниками Отечества», — заявил Никита Нагорный.

Сегодня вышла финальная серия первого экстремального реалити-шоу «Юнармии». На протяжении нескольких дней на базе центра «Авангард» в Московской области на глазах у зрителей 12 юношей и девушек выясняли, кто из них достоин звания «Защитники».

Всего организаторы подготовили к эфиру три серии «Защитников». Первую из них в социальной сети посмотрели больше 300 000 человек. Она собрала сотни комментариев и вызвала горячие дискуссии в Интернете. По правилам шоу, зрители могли сами повлиять на исход голосования.

Стоит отметить, что героям реалити-шоу пришлось непросто. Организаторы приготовили для них испытания на пределе возможностей: прыжки с парашютом, управление военными грузовиками, стрельба на скорость в лазерном тире, спасение «пострадавших», стресс-тесты.

В результате в финал вышли только две пары. За тем, как они проходят испытания, зрители наблюдали в третьей, заключительной серии шоу.

В итоги победителями и обладателями звания «Защитники» стали Виктория Апостолова из Твери и Данила Порхун из Карабаново (Владимирская область). Организаторы вручили им свидетельство о присвоении почетного титула, кубок реалити-шоу и дипломы.

Федеральное агентство новостей стало информационным спонсором реалити-шоу «Защитники».