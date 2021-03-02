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Теракты, фальсификации и аресты: как завершились выборы в Нигере

Теракты, фальсификации и аресты: как завершились выборы в Нигере

В Нигере объявлен победитель президентских выборов. Новым лидером государства стал экс-министр внутренних дел Мохамед Базум. Однако его политические противники уверены, что победа стала возможной из-за фальсификации результатов голосования.

Проигравший кандидат, бывший президент республики Махаман Усман намерен добиться признания собственной победы. Но жертвами политической борьбы стали граждане страны. Они подвергаются репрессиям со стороны властей и одновременно являются целью для террористов.

Чем живет Нигер после оглашения результатов выборов, к каким трагедиям они привели и что ждет страну в будущем — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Не пойман — не вор

Имя нового президента Нигера стало известно 23 февраля 2021 года. Мохамед Базум, бывший министр внутренних дел республики и преемник предыдущего лидера страны Махамаду Иссуфу, набрал 55,57% голосов.

«Я выражаю глубокую признательность народу Нигера за оказанное доверие. Я буду ему верным слугой в решении всех проблем, с которыми сталкивается наша страна», — написал политик в Twitter.

Набравший 44% голосов кандидат от оппозиции Махаман Усман утверждает, что его результат сильно занижен из-за фальсификаций при подсчете бюллетеней. Политик опубликовал заявление, в котором обвинил Базума в мошенничестве. По словам Усмана, его сторонники зафиксировали случаи взяточничества, краж урн для голосования, а также угроз в адрес избирателей и наблюдателей.

«Убежден, что абсолютно ничто не может противостоять воле нашего независимого народа. Мы требуем отменить итоги выборов и не принимать их во внимание. Нигерцы хотят изменений», — говорится в документе.

Теракты, фальсификации и аресты: как завершились выборы в Нигере

Избранный президент никак не отреагировал на обвинения проигравших, напротив — продолжил наслаждаться победой и публиковать многочисленные поздравления со стороны глав других государств.

В официальном обращении к нации Мохамед Базум тоже не прокомментировал заявления о фальсификациях. По его словам, «прозрачные и успешные выборы» омрачила только атака террористов.


Страх голоса

Во время первого тура выборов в Нигере отряды запрещенной в РФ группировки «Боко Харам»1 совершили ряд нападений на населенные пункты. Жертвами атаки на город Тумур стали 34 человека, в Чома-Бангоу и Зарумадарейе погибли 100 граждан.

Второй этап президентского голосования сопровождался терактами экстремистов. Боевики взорвали автомобиль сотрудников Центрального избирательного комитета в Тиллабери на западе страны. Инцидент привел к смерти семи нигерцев. В деревне Банкиларе, недалеко от границы с Мали, неизвестные вооруженные лица обыскивали избирательные участки.

Из-за террористической угрозы в регионе Тиллабери было введено чрезвычайное положение. Гражданам запретили передвигаться на мотоциклах, так как данным видом транспорта пользовались боевики. Явка в этой местности значительно упала.

Активность боевиков и отсутствие трансфера до избирательных участков не позволили многим жителям Нигера отдать голос за будущего президента. Поэтому людям пришлось высказывать свою политическую позицию на улицах страны.

Теракты, фальсификации и аресты: как завершились выборы в Нигере

Жажда правды

В день объявления результатов нигерцы поняли, что власть осталась у экс-президента, который не смог решить экономический и социальный кризисы.
Тогда как представитель оппозиции назвал себя избранным президентом и обвинил правительство в очередном обмане граждан.

«Господин президент, народ за вами до последнего вздоха, нам очень надоел этот режим. Они не могут вырвать у вас нашу победу просто так!», — пишут люди Махаману Усману.

Тысячи недовольных граждан вышли на акции протеста. Однако демонстрации не удалось сохранить в мирном русле. Люди били окна, жгли покрышки и здания. Так, пострадали дома журналистов издания RFI Мусса Кака и Магали Лагранж. Однако власти страны не пошли на уступки протестующим, выборы признали состоявшимися, а недовольных отправили под арест.

Среди задержанных оказался бывший премьер-министр республики, глава партии «Нигерийское демократическое движение» Хама Амаду. Его подозревают в организации массовых беспорядков. Впрочем, это не первое задержание политика.

Ранее он был приговорен к тюремному сроку по обвинению в торговле детьми. Именно от его фракции на выборы баллотировался Махаман Усман.

Теракты, фальсификации и аресты: как завершились выборы в Нигере

На акциях протеста в итоге погибли двое человек. Лидеру оппозиции предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Вместе с ним задержали еще 467 нигерцев, которые вышли на улицу против правительства республики. Несмотря на все это, Махаман Усман продолжает распространять информацию о нарушениях на выборах.

Игнорирование властями обвинений со стороны оппозиции, а также массовые аресты, похоже, дают результат. В стране не планируется проведение новых крупных демонстраций, граждане предпочитают оставаться дома. Хотя недовольство руководством страны никуда не делось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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