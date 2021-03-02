Теракты, фальсификации и аресты: как завершились выборы в Нигере

В Нигере объявлен победитель президентских выборов. Новым лидером государства стал экс-министр внутренних дел Мохамед Базум. Однако его политические противники уверены, что победа стала возможной из-за фальсификации результатов голосования.

Проигравший кандидат, бывший президент республики Махаман Усман намерен добиться признания собственной победы. Но жертвами политической борьбы стали граждане страны. Они подвергаются репрессиям со стороны властей и одновременно являются целью для террористов.

Чем живет Нигер после оглашения результатов выборов, к каким трагедиям они привели и что ждет страну в будущем — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Не пойман — не вор

Имя нового президента Нигера стало известно 23 февраля 2021 года. Мохамед Базум, бывший министр внутренних дел республики и преемник предыдущего лидера страны Махамаду Иссуфу, набрал 55,57% голосов.

«Я выражаю глубокую признательность народу Нигера за оказанное доверие. Я буду ему верным слугой в решении всех проблем, с которыми сталкивается наша страна», — написал политик в Twitter.

Je remercie vivement le peuple du Niger pour la confiance qu’il vient de me témoigner en m’élisant Président de la République. Je lui serai un loyal serviteur pour affronter tous les problèmes auxquels notre pays est confronté. — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) February 23, 2021

Набравший 44% голосов кандидат от оппозиции Махаман Усман утверждает, что его результат сильно занижен из-за фальсификаций при подсчете бюллетеней. Политик опубликовал заявление, в котором обвинил Базума в мошенничестве. По словам Усмана, его сторонники зафиксировали случаи взяточничества, краж урн для голосования, а также угроз в адрес избирателей и наблюдателей.

«Убежден, что абсолютно ничто не может противостоять воле нашего независимого народа. Мы требуем отменить итоги выборов и не принимать их во внимание. Нигерцы хотят изменений», — говорится в документе.

Избранный президент никак не отреагировал на обвинения проигравших, напротив — продолжил наслаждаться победой и публиковать многочисленные поздравления со стороны глав других государств.

Mes chaleureuses félicitations à mon frère @mohamedbazoum , président élu de la République du Niger.



Je me réjouis d’avance d’œuvrer, en étroite collaboration, au renforcement des liens fraternels et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples. pic.twitter.com/3khxR9hmqU — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) February 24, 2021

В официальном обращении к нации Мохамед Базум тоже не прокомментировал заявления о фальсификациях. По его словам, «прозрачные и успешные выборы» омрачила только атака террористов.



Страх голоса

Во время первого тура выборов в Нигере отряды запрещенной в РФ группировки «Боко Харам»1 совершили ряд нападений на населенные пункты. Жертвами атаки на город Тумур стали 34 человека, в Чома-Бангоу и Зарумадарейе погибли 100 граждан.

Второй этап президентского голосования сопровождался терактами экстремистов. Боевики взорвали автомобиль сотрудников Центрального избирательного комитета в Тиллабери на западе страны. Инцидент привел к смерти семи нигерцев. В деревне Банкиларе, недалеко от границы с Мали, неизвестные вооруженные лица обыскивали избирательные участки.

Из-за террористической угрозы в регионе Тиллабери было введено чрезвычайное положение. Гражданам запретили передвигаться на мотоциклах, так как данным видом транспорта пользовались боевики. Явка в этой местности значительно упала.

Активность боевиков и отсутствие трансфера до избирательных участков не позволили многим жителям Нигера отдать голос за будущего президента. Поэтому людям пришлось высказывать свою политическую позицию на улицах страны.

Жажда правды

В день объявления результатов нигерцы поняли, что власть осталась у экс-президента, который не смог решить экономический и социальный кризисы.

Тогда как представитель оппозиции назвал себя избранным президентом и обвинил правительство в очередном обмане граждан.

«Господин президент, народ за вами до последнего вздоха, нам очень надоел этот режим. Они не могут вырвать у вас нашу победу просто так!», — пишут люди Махаману Усману.

Son excellence Mr le président il ne faut surtout pas lâcher l’affaire nous là,le peuple est derrière vous jusqu’au dernier souffle,on en a vraiment marre de cette régime.ils ne peuvent pas vous arracher notre victoire comme ça !! — Abdoul aziz Tahirou korombeize (@AKorombeize) February 25, 2021

Тысячи недовольных граждан вышли на акции протеста. Однако демонстрации не удалось сохранить в мирном русле. Люди били окна, жгли покрышки и здания. Так, пострадали дома журналистов издания RFI Мусса Кака и Магали Лагранж. Однако власти страны не пошли на уступки протестующим, выборы признали состоявшимися, а недовольных отправили под арест.

Среди задержанных оказался бывший премьер-министр республики, глава партии «Нигерийское демократическое движение» Хама Амаду. Его подозревают в организации массовых беспорядков. Впрочем, это не первое задержание политика.

Ранее он был приговорен к тюремному сроку по обвинению в торговле детьми. Именно от его фракции на выборы баллотировался Махаман Усман.

На акциях протеста в итоге погибли двое человек. Лидеру оппозиции предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Вместе с ним задержали еще 467 нигерцев, которые вышли на улицу против правительства республики. Несмотря на все это, Махаман Усман продолжает распространять информацию о нарушениях на выборах.

Nigériennes et nigériens,



Notre déclaration du 23 Février 2021.#Niger pic.twitter.com/a85AeZPIf7 — Mahamane Ousmane (@MahamnOusmane) March 1, 2021

Игнорирование властями обвинений со стороны оппозиции, а также массовые аресты, похоже, дают результат. В стране не планируется проведение новых крупных демонстраций, граждане предпочитают оставаться дома. Хотя недовольство руководством страны никуда не делось.

1 Организация запрещена на территории РФ.