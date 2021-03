Теракты, фальсификации и аресты: как завершились выборы в Нигере

В Нигере объявлен победитель президентских выборов. Новым лидером государства стал экс-министр внутренних дел Мохамед Базум. Однако его политические противники уверены, что победа стала возможной из-за фальсификации результатов голосования.

Проигравший кандидат, бывший президент республики Махаман Усман намерен добиться признания собственной победы. Но жертвами политической борьбы стали граждане страны. Они подвергаются репрессиям со стороны властей и одновременно являются целью для террористов.

Чем живет Нигер после оглашения результатов выборов, к каким трагедиям они привели и что ждет страну в будущем — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Имя нового президента Нигера стало известно 23 февраля 2021 года. Мохамед Базум, бывший министр внутренних дел республики и преемник предыдущего лидера страны Махамаду Иссуфу, набрал 55,57% голосов.

Je remercie vivement le peuple du Niger pour la confiance qu’il vient de me témoigner en m’élisant Président de la République. Je lui serai un loyal serviteur pour affronter tous les problèmes auxquels notre pays est confronté.

Набравший 44% голосов кандидат от оппозиции Махаман Усман утверждает, что его результат сильно занижен из-за фальсификаций при подсчете бюллетеней. Политик опубликовал заявление, в котором обвинил Базума в мошенничестве. По словам Усмана, его сторонники зафиксировали случаи взяточничества, краж урн для голосования, а также угроз в адрес избирателей и наблюдателей.

Избранный президент никак не отреагировал на обвинения проигравших, напротив — продолжил наслаждаться победой и публиковать многочисленные поздравления со стороны глав других государств.

Mes chaleureuses félicitations à mon frère @mohamedbazoum , président élu de la République du Niger.



Je me réjouis d’avance d’œuvrer, en étroite collaboration, au renforcement des liens fraternels et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples. pic.twitter.com/3khxR9hmqU