Челябинский моряк вернулся домой из египетской тюрьмы. ФАН-ТВ

Бывший моряк Александр Лавриченко, приговоренный к пожизненному заключению в Египте, встретился с матерью спустя 20 лет тюрьмы. Мужчина рассказал о своей судьбе и об освобождении.

В 2000 году Лавриченко задержали в порту Александрии, обвинив его в перевозе 4 килограммов наркотиков. Вскоре суд приговорил его к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов. Как сообщали впоследствии правозащитники, суд длился всего пару часов, а приговор был вынесен на основании показаний нескольких сотрудников полиции, которые держались в секретности даже от представителей российского консульства. Сам Лавриченко свою вину отрицал.

«Когда через два с половиной месяца был суд, на суде никакого перевода на русский язык не было, никакого объяснения — ничего. Я стоял, смотрел вот так по сторонам и ничего не понимал, что происходит, что творится», — вспоминает Лавриченко.

Мать Александра Галина Лавриченко об обвинительном приговоре узнала из посольских бумаг.

«Египетские власти написали, что задержан ваш сын, судили, казнь должна быть через повешение, но, так как он нигде не был за все годы до этого ареста замечен, то заменили эту казнь на суд, то есть на тюремный срок 20-25 лет», — рассказала женщина.

Галина обивала пороги кабинетов чиновников, писала множество просьб в российские органы, обращалась к журналистам с просьбами о помощи — но все тщетно. В 2005 году благодаря журналистам мать смогла навестить сына в Египте в первый и последний раз за все время срока. По словам Федора Каримова, 18 лет являющегося адвокатом Александра, египетский суд практически без разбирательства признал Лавриченко виновным. Адвокат был убежден в невиновности своего подзащитного и помогал Лавриченко добиваться экстрадиции в Россию.

К сожалению, в то время между Египтом и Россией не существовало договора о правовой помощи, а без него передать заключенного российскому правосудию было невозможно. Находясь в египетской тюрьме, Александр не терял надежды на освобождение.

«Время тянулось, тянулось и никакого перевода не было. 20 лет отсидел, когда из главного управления тюрем Египта вышло постановление на освобождение», — сказал Лавриченко.

Мужчина оказался на Родине лишь 19 февраля 2021 года. Сейчас Лавриченко планирует вернуться к любимой профессии и снова стать моряком.