Юлия Савичева выступила категорически против нянь для детей

Москва, 2 марта. Известная певица Юлия Савичева призналась, что иногда не справляется с воспитанием единственной дочери Ани, поэтому обращается за помощью к свекрови.

Наследнице артистки всего три года. Савичева неоднократно рассказывала, что с дочерью ей часто помогают родители супруга. Певица особенно благодарна свекрови, которая иногда остается с малышкой, ведь доверить ребенка чужому человеку она не смогла бы.

В своем Instagram-аккаунте артистка эмоционально высказалась о нянях для детей. По словам Савичевой, она не сможет спокойно оставить дочь помощницам, даже если они являются большими профессионалами в своем деле.

"Я бы не смогла — вся бы извелась и находилась как на иголках. Ставила бы камеры, прослушки, наблюдения и мониторила 24 часа все, что происходит во время моего отсутствия. Нет у меня доверия к чужим людям", — заключила звезда.

Она подчеркнула, что в воспитании детей без бабушек и дедушек, которые души не чают в своих внуках, не обойтись. Дочь Савичевой сейчас как раз проводит время с родителями отца. Вот уже пять месяцев малышка находится в Португалии, где живут свекровь и тесть певицы.

По словам звезды, в такой долгой разлуке с ребенком виноваты обстоятельства — пандемия коронавируса. Она каждый день звонит наследнице и общается с ней по видеосвязи. Недавно Савичева похвасталась пением трехлетней дочери на португальском языке.