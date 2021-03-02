ЕС утвердил новые антироссийские санкции по просьбе Навального

Брюссель, 2 марта. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что новые ограничительные меры против России были введены по предложению блогера Алексея Навального.

Напомним, что ЕС ввел санкции против руководителей силовых структур России. В санкционный список были включены генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководитель ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

При этом ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Навальный может быть привлечен к уголовной ответственности за госизмену, так как есть множество свидетельств, указывающих на то, что «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) и сам Навальный могли контактировать с НКО и спецслужбами государств Запада.