«Судить по закону об иноагентах»: политики и эксперты спорят о роли Горбачева

Личность и итоги деятельности Михаила Горбачева на посту лидера СССР стали одной из тем, которую бурно обсуждали 2 марта 2021 года в медиацентре «Патриот». Напомним, самому долгоживущему правителю России за всю отечественную историю во вторник исполнилось 90 лет.

Сенатор Климов о Горбачеве: Бог ему судья

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов считает, что при оценке деятельности Михаила Горбачева нужно избегать крайностей, проявляя разумную сдержанность.

«Сейчас Горбачев давно на пенсии, так что Бог ему судья, — говорит Климов. — Горбачев не мог в одиночку сделать то, что произошло, там была целая команда. Тогда [в конце 1980-х] все люди в СССР ждали перемен, но только, конечно, не тех перемен, которые в результате наступили. Кто-то хотел вернуться в эпоху [Иосифа] Сталина, кто-то полагал, что нужно двигаться по пути дальнейшего развития социализма. Было разнообразие мнений. Но в результате власть оказалась в руках людей, которые так и не смогли этой властью грамотно распорядиться. И когда власть оказалась бесхозной, СССР развалился».

По словам Андрея Климова, Горбачев, как глава государства, безусловно, несет ответственность за случившееся, но было бы неправильно перекладывать всю ответственность только на него.

«Любой президент несет ответственность за происходящее в стране. Но, с точки зрения рационального подхода, его не надо за это судить [в рамках официального судебного процесса]. Нам все равно не повернуть историю вспять. Нам надо выйти из порочного круга, когда каждое последующее поколение начинает осуждать предшественников. Например, [президент России Владимир] Путин очень уважительно относится и к Горбачеву, и к Ельцину», — отмечает политик.

В то же время, отмечает сенатор Климов, нельзя забывать, что распад СССР стал катастрофой.

«Тут я на стороне нашего президента и его формулировок», — отметил член Совфеда.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал распад Советского Союза главной геополитической катастрофой XX века.

По мнению Андрея Климова, то, что, потерпев поражение, Горбачев ушел с политической арены, было правильным решением.

«Лучше уж писать мемуары», — посоветовал Горбачеву сенатор.

Марков: Действия Горбачева разделили страну на две части

Политолог, общественный деятель, директор Института политических исследований Сергей Марков, по его словам, не может быть к Горбачеву полностью беспристрастным: их связывают личные отношения.

«Но, помимо наших личных отношений, я вижу, что действия Горбачева разделили страну на две части. Большая часть общества до сих пор просто разгневана действиями Горбачева», — говорит Марков.

Политолог напомнил, что Горбачев пережил своего противника Бориса Ельцина и в 90 лет сохраняет бодрость духа.

«90-летие Горбачева — это не только его юбилей, это важное общественное событие. Мы помним, что Горбачев сделал так, чтобы страна перестала быть диктатурой. Он избавил мир от опасности ядерной войны, за это ему благодарны многие страны. Это его огромный вклад в историю человечества. Тем не менее миллионы россиян не могут ему простить распад СССР, к которому привело его правление», — отмечает эксперт.

Марков наполнил о тяжелой экономической ситуации 1990-х годов, ставшей следствием развала Советского Союза, однако, по мнению политолога, вина за это лежит не только на Горбачеве, дело также в ошибках других политиков, в первую очередь Бориса Ельцина.

«Да, развал СССР должен стать предметом открытого суда, — говорит Марков. — На мой взгляд, главная вина Горбачева — его тогдашняя безвольность. Настоящий государственный деятель должен предвидеть все возможные негативные сценарии. Он был обязан не допустить развала страны в той форме, в которой это произошло. Все случилось потому, что у Горбачева не было никакой стратегии».

По словам Сергея Маркова, цели развалить страну у Горбачева не было, хотя его в этом и обвиняли, чему есть немало свидетельств.

«Тем не менее случилось то, что случилось», — подчеркнул политолог.

Ковтун о Горбачеве: Этот персонаж давно всеми забыт

Директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун уверен, что имя Горбачева вскоре будет прочно и окончательно забыто.

«Этот персонаж давно всеми забыт, — говорит Ковтун. — А ведь это даже не прошлая и не позапрошлая эпоха. Здорово, что он дожил до 90 лет, но вспомнили его сегодня только по этой причине. Он запомнится только тем, что прошляпил страну. Вот и все, что он сделал. Он — прошляпивший все бывший лидер империи. Страна и руководство КПСС просто оказались не готовы жить по новым правилам, а Горбачев был всего лишь верхушкой этого процесса».

Дзермант: Страсти вокруг распада СССР улеглись

Белорусский политолог, директор Центра изучения интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант считает, что сегодня острота дискуссии по поводу роли Горбачева в распаде СССР снизилась.

«Считаю, что страсти вокруг распада Советского Союза уже улеглись. Что касается Белоруссии, то у нас Горбачева воспринимают либо как слабого политика, который пошел на поводу у Запада, либо как человека, который умышленно разрушил страну», — говорит политолог.

При этом многие белорусы сейчас понимают ценность своего государства и не хотели бы вернуться в СССР, подчеркивает он.

Гогуадзе: Горбачева надо судить по закону об иноагентах

Наиболее радикального мнения придерживается проректор Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» Марат Гогуадзе. По мнению Гогуадзе, Горбачев, будучи во власти, выполнял функции иностранного агента, и сегодня его нужно судить именно как иноагента.

«В этом году принят закон об иноагентах, по которому, я убежден, надо судить Горбачева. Его надо приравнять к иностранному агенту. Сегодня я поздравляю его с днем рождения и призываю публично извиниться перед нашей страной и признать себя иноагентом. Пусть скажет об этом честно. Я предлагаю клеймить его этим статусом. И во всех СМИ, когда берут у него интервью, подписывать, что он — иностранный агент. Как мы знаем, он любит давать интервью не российским СМИ, а иностранным, что еще раз подтверждает мое мнение, а также то, что СССР был развален в угоду Америке», — подчеркнул Марат Гогуадзе.

Биографию первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, который стал могильщиком Советского Союза, читайте на сайте Федерального агентства новостей.