Найдена причина роста объемов «свободных денег» у россиян

Москва, 2 марта. Экономист Денис Ракша объяснил заявление исследовательского холдинга «Ромир» об увеличении количества «свободных денег» у жителей Российской Федерации.

Речь идет о недавнем исследовании компании. Аналитики выяснили, что в январе 2021 года индекс «свободных денег» в личных бюджетах россиян повысился на 82% месяц к месяцу.

«На эту аномалию повлиял некий разовый рост доходов», — приводит слова экономиста «Радио 1».

Причем это не означает рост доходов граждан страны, считает Ракша. На появление лишних средств могут влиять иные факторы — к примеру, президентские выплаты на детей. Также колебания индекса имеют сезонный характер: из-за праздников люди меньше тратят на повседневные нужды.

Другие финансовые аналитики также не связывают рост показателя с доходностью домохозяйств. На фоне неопределенностей, связанных с пандемией, россияне предпочитают копить денежные средства, а не тратить.