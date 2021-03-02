Соцсети в РФ обяжут разместить формы для жалоб на незаконный контент

Москва, 2 марта. Роскомнадзор обяжет социальные сети разместить формы для жалоб на незаконный контент. Соответствующий проект уже опубликован.

Администрация интернет-ресурсов также должна будет каждый год составлять отчеты об удалении запрещенной в России информации, сообщили в Роскомнадзоре. Госдума ранее приняла закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно искать и удалять контент, попадающий под запрет на территории РФ.

Пользователи, в свою очередь, смогут пожаловаться на незаконные публикации прямо из своего профиля. За нарушение требований на соцсети будут налагаться штрафные санкции, сумма которых будет варьироваться от 800 тыс. до 4 млн руб.