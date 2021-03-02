Сельчанка утопила своего ребенка в уличном туалете в Новгородской области

Великий Новгород, 2 марта. Жительница Новгородской области убила своего новорожденного ребенка, утопив его в уличном туалете. Как стало известно ФАН, роженица утверждает, что не совершала преступления.

Следствие установило, что в феврале 2021 года в выгребной яме частного дома в селе Мошенское Новгородской области был обнаружен труп новорожденного ребенка. Экспертиза показала, что дитя родилось живым. Под подозрение попала мать ребенка. Однако женщина заявила, что малыш родился мертвым.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева.

Подозреваемую в убийстве пока не стали арестовывать.

«Женщина проживает с сожителем. На ее иждивении находятся дети семи и восьми лет. Она дважды привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Вообще, семья ведет асоциальный образ жизни», — рассказал ФАН источник в полиции.

Если вина матери будет доказана в суде, то ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, ивановские следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки в Ивановской области. 37-летняя жительница города Южа Ивановской области 25 ноября 2020 года родила девочку прямо в уличном туалете и выбросила новорожденную в выгребную яму. На допросах роженица отрицала факт убийства младенца.