Разоблачение Иосифа Пригожина в «Маске» возмутило зрителей

Москва, 2 марта. Финал третьего выпуска популярного шоу «Маска» вывел некоторых зрителей из себя. В Сети появилось немало гневных сообщений о том, что жюри якобы намеренно «слило» Ананаса.

Новый выпуск передачи закончился разоблачением музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который скрывался под маской экзотического фрукта. Из проекта могли «вылететь» также артисты в костюмах Солнца и Единорога.

Члены жюри практически единогласно выбрали Ананаса, хотя и выразили мнение, что под маской Единорога скрывается певица Наталья Подольская. За этого персонажа голосовал лишь «король» российской эстрады Филипп Киркоров.

В официальном аккаунте передачи в Instagram после выхода эпизода в эфир появилось немало возмущенных комментариев. Зрители не поняли, почему жюри не выбрало Единорога, раз догадалось, кто мог скрываться под маской.

«Передайте кто-нибудь жюри, чтобы снимали маску с тех, кто для них и всех нас очевиден (Банан, Пингвин). Над остальными персонажами дайте поразмыслить!!! А то таким темпом рейтинги быстро на снижение пойдут!»; «Пригожин так круто поет, не хуже [Стаса] Михайлова, и мне понравилось его слушать»; «Судьи, такое ощущение, забыли суть этого шоу», — говорится в комментариях.

«Маска», которая выходит на канале НТВ, как оказалось, обошла по популярности программу «Голос. Дети» и сериал «Склифосовский». Проект вновь признали лучшим развлекательным шоу.

В момент разоблачения маски Ананаса, под которой прятался продюсер Иосиф Пригожин, доля зрителей достигла 30,8%, пишет «Культуромания».