В России отменены рекомендации по захоронению умерших от коронавируса

Тула, 2 марта. Отныне умерших от коронавируса людей не нужно кремировать или же хоронить в закрытом гробу. В России отменены рекомендации в этой сфере, введенные в апреле прошлого года.

Сейчас выяснилось, что такие меры абсолютно не нужны. По мнению вирусологов, COVID-19 передаётся респираторным путём. Он находится в слюне, а также в воздухе, который человек вдыхает. Так как усопшие не дышат, соответственно, и заразить таким образом окружающих не могут.

Такого же мнения придерживаются и санитарные врачи. Вирусы в теле умерших, в отличие от бактерий, не живут. А, соответственно, угрозы никакой не представляют.

И вот как к таким нововведениям относятся представители церкви.

«Если это не угрожает здоровью людей, то наиболее правильным вариантом христианского прощания с почившим человеком является совершение чина отпевания в храме. Для усопшего православного христианина, для его родных и близких, такое молитвенное прощание с земной жизнью, естественно, наиболее предпочтительно. Если такая возможность сейчас снова появилась, то это очень хорошо», — рассказал ФАН руководитель информационного отдела Белевской епархии иерей Андрей Бухтояров.

Напомним, ранее тела умерших от COVID-19 было рекомендовано кремировать. Если же это в силу ряда причин сделать было невозможно, то необходимо соблюдать все меры предосторожности, использовать дезинфицирующие средства. Также полной обработке подвергался спец транспорт. Люди на кладбище должны были находиться в маске, перчатках и соблюдать социальную дистанцию.