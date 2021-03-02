Эксперты ответили на обвинения Приштины против политики РФ на Балканах

Министерство иностранных дел и диаспоры самопровозглашенной Республики Косово выступило с жесткой критикой позиции МИД РФ, якобы заключающейся в том, что «все албанские партии являются националистическими». При этом «косовский МИД» подчеркивает, что все без исключения политические партии самопровозглашенной республики имеют «четкую прозападную и евроатлантическую ориентацию».

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 26 февраля 2021 года охарактеризовала как «националистическую» лишь одну партию — «Самоопределение». Партия открыто выступает — и это подчеркивается в самом названии — за «самоопределение албанцев региона», то есть за объединение Косово и Албании и проведение референдума об этом, которое на днях в очередной раз поддержал ее лидер Альбин Курти.

«Вызывает тревогу радикализация риторики косовских албанцев после победы на внеочередных «парламентских выборах» в крае националистической партии «Движение Самоопределение», — отметила спикер министерства иностранных дел России. — Ее лидер Альбин Курти открыто заявляет, что переговорный процесс с Белградом занимает нижнюю строчку в списке его приоритетов, а на повестке дня — перспективы объединения Косово с Албанией».

Внятной реакции западных покровителей косоваров на такие провокации не слышно. Между тем, подобные намерения чреваты крахом и без того хрупкой региональной стабильности на Балканах.

В опубликованном документе приштинские власти отмечают, что несмотря на то, что Россия была изначально включена в процесс по урегулирования статуса Косово вместе с еще пятью странами-членами Контактной группы, Москва в итоге вышла из диалога и пригрозила наложить вето на любую резолюцию Совбеза ООН, допускающую создание независимого косовского государства. В 2010 году Россия, как утверждает косовский МИД, выступила в противовес решению Международного суда ООН по делу о легитимности провозглашения независимости Косово, сыграв на руку своему союзнику — Сербии.

МИД Косово обвинил Россию в том, что договор относительно статуса республики между Белградом и Приштиной так и не был достигнут.

«С самого начала диалога между Косово и Сербией Россия своими действиями постоянно пыталась предотвратить достижение соглашения», — говорится в сообщении министерства самопровозглашенной республики.

В качестве примера негативного вмешательства России в вопрос по урегулированию статуса Косово Приштина привела даже открытие Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, который в документе значится не иначе как «гуманитарная база вблизи границ Косово».

Кроме того, в копилку обвинений в адрес официальной Москвы косовский МИД абсолютно необоснованно добавил отправку в Косово в 2015 году поезда, расписанного лозунгами «Косово — это Сербия» на нескольких языках мира. По мнению Приштины, именно Россия спонсировала оформление и отправку состава, который на самом деле должен был восстановить железнодорожное сообщение между центральной Сербией и северными районами Косово и Метохии.

В документе приводятся и другие примеры: «провокации» с участием российских сотрудников ООН в сербских районах на севере края, создания якобы «фейков» о Косово и регионе, дипломатические шаги, направленные на принуждение отдельных стран и лидеров отозвать решение о признании независимости Косово, а также иные действия, которые «ясно демонстрируют тенденцию российской стороны затруднить процесс примирения и нарушить мир в регионе». Тем самым, по мнению МИД самопровозглашенной Республики Косово, Россия пытается устранить западное влияние и навязать свое — российское.

«Преследуя собственные интересы, Россия пыталась использовать случай Косово для сопоставления его с другими случаями в мире, такими как Грузия и Украина, кризисы на Кавказе и в других регионах — что, во всяком случае, ей не удалось», — добавляет косовский МИД.

При этом Приштина настаивает, что независимость Косово является результатом процесса, который прошел все уровни международной системы.

«Легитимность государства Косово также получила единогласную оценку Международного суда ООН, постановившего, что этот процесс реализован в соответствии с международным правом», — отмечает косовский МИД, напоминая, что независимость самопровозглашенной республики признали 117 независимых государств мира.

В заключении опубликованного на странице косовского МИД документа отмечается, что за 13 лет своего существования Косово удалось стать «демократическим и ответственным государством», последовательно стремящимся к установлению добрососедских, региональных и международных отношений. А после состоявшихся 14 февраля этого года внеочередных парламентских выборов в республике, как утверждает внешнеполитическое ведомство Косово, отмечается широкий политический и общественный консенсус по вопросу диалога о взаимном признании с Сербией, которое должно строиться на четко определенных принципах уважения территориальной целостности и конституционного порядка.

Взгляд косовского политолога

Косовский политолог Неджмедин Спахиу в эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции ФАН связал этот выпад в адрес России с желанием Мелизы Харадинай, министра иностранных дел и диаспоры, заработать очки в глазах «Самоопределения». С ними ее партия «Альянс за будущее Косово» (во главе с Рамушем Харадинаем) хочет сформировать новое коалиционное правительство:

«Дело в том, что Министерством иностранных дел руководит партия, которая пытается угодить победителю на недавних выборах в Косово — Альбину Курти, поскольку хочет вступить с ним в коалицию в парламенте, а поводом послужило заявление спикера МИД России, в котором Курти подвергся нападкам за экстремизм. А что касается влияния великих держав на Балканах — это нормальное дело: каждое великое государство стремиться иметь как можно большее влияние в каждом уголке мира, тут нет ничего особенного».

По словам албанского аналитика, Приштину задевает то, что Москва не признала «Республику Косово», как и негативное отношение к её государственности в целом.

«Но Россия, — признает косовский эксперт, — через свою Канцелярию в Приштине (отделение посольства РФ в Сербии – прим. автора) – была весьма конструктивна. Её присутствие внесло свой вклад в оздоровление межэтнических отношений между албанцами и сербами, что как раз и является нашим национальным интересом. В этом плане ничего негативного попросту не было.

Комментарий сербской стороны

Депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун, возглавляющий Комитет по делам Косово и Метохии, также прокомментировал ситуацию корреспонденту международной редакции Федерального . Он всецело согласился с характеристикой Марии Захаровой насчет победившей на выборах в крае политической силы:

«Самоопределение» — это великоалбанская, националистическая, экстремистская политическая партия, которая пытается реализовать ту же стратегическую задачу, что и так называемая «Освободительная армия Косово» и режим в Тиране — объединение Косово и Албании», — напомнил он.

«Приштина уже продолжительное время пытается создать впечатление, — объясняет причину русофобских выпадов Дрецун, — что она является последним рубежом обороны от так называемого «злотворного» и «гибридного» влияния России на Балканах, и попросту представить себя Западу, как единственный фактор, без которого невозможно противостоять Москве. Разумеется, это все глупости».

По мнению депутата, что реально мешает Приштине — так это «двустороннее стратегическое партнерство Сербии и России, и то, что Москва оказывает полную поддержку Белграду во всех международных организациях, чтобы не допустить членства косовского квазигосударства в этих структурах».

Особенно высоко Дрецун оценил «полную поддержку, которую Россия предоставляет Сербии в Организации объединенных наций — ведь без членства в ООН это квазигосударсто Косово никогда не добьется своего полного международно-правового статуса».

Для Белграда, констатирует сербский парламентарий, выпады косоваров уже стали обыденностью — и в данном случае для него очевидно, что «Приштина использует терминологию, которую многие употребляют на Западе, когда хотят дисквалифицировать и скомпрометировать сотрудничество России и Сербии».

«Особенно то, что связано с энергетическим сектором, сотрудничеством в сфере безопасности — и в этом смысле под ударом оказывается российско-сербский гуманитарный центр в Нише, который представляется, как некая «шпионская» база», — говорит Милован Дрецун.

Сербский депутат резюмирует: «ключевой момент заключается в том, что Россия и Сербия выступают в унисон в международных организациях, и мы никогда не признаем квазигосударство Косово, как бы Приштина не пыталась навязать нам какое-то двустороннее признание, о чем Белград не только не станет разговаривать, но даже задумываться».