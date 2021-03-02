Путин провел совещание по развитию угольной промышленности. События дня. ФАН-ТВ

Совещание по развитию угольной промышленности РФ
С 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли. Также, по словам президента, за последние восемь лет объем экспортных поставок вырос более чем на треть. А для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию.
«Что с этим происходит, мы тоже знаем: сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы. В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры. В том числе важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов. И, конечно, этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей», — отметил президент.
Путин отметил, что основной сбыт угля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом году на этом направлении было поставлено 122 миллиона тонн российского угля. И в АТР есть дополнительная потребность в поставках.
«При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. И важно не упустить этот момент. Гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности. А это, подчеркну, означает новые рабочие места, рост доходов людей, занятых в этой отрасли и транспортном комплексе России. У нас уже запущены планы по развитию Восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты», — добавил президент.
Минсельхоз поможет сдержать цены на мясо птицы и яйца
Компании из Национального союза птицеводов договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, для мониторинга ситуации на рынке Минсельхоз создает рабочую группу для выработки согласованных решений в отрасли. В частности, ведомство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с одного до полутора миллиардов рублей на одного заемщика. Также предлагается пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. А для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 2023 года — до 15%. В текущем году также предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.
Оппозиция Армении потребовала встречи с президентом
Объединенная оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с президентом Арменом Саркисяном. Он отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Согласно основному закону, если глава правительства не примет документ с возражениями, то президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. Если же он не сделал ни того, ни другого, акт автоматически вступает в силу. Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. На фоне этого премьер издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба, его поддержали сотрудники спецслужб.