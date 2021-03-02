Путин провел совещание по развитию угольной промышленности. События дня. ФАН-ТВ

Совещание по развитию угольной промышленности РФ

С 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли. Также, по словам президента, за последние восемь лет объем экспортных поставок вырос более чем на треть. А для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию.

«Что с этим происходит, мы тоже знаем: сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы. В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры. В том числе важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов. И, конечно, этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей», — отметил президент.

Путин отметил, что основной сбыт угля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом году на этом направлении было поставлено 122 миллиона тонн российского угля. И в АТР есть дополнительная потребность в поставках.