В Курской области воссоздали партизанский блиндаж

Курск, 2 марта. В Курчатовском районе Курской области в лесу рядом с поселком Пенск участниками поискового отряда курской АЭС «Высота» был воссоздан быт партизан и блиндаж.

Гостями мероприятия стали юнармейцы из школы №2 поселка имени Карла Либкнехта. Дети смогли увидеть, как жили солдаты, в том числе и партизаны, во времена ВОВ. В укрытии организаторы установили такие предметы быта, как лампы, гармошка, а также украсили стену портретом, настоящий оружие.

Ранее ФАН сообщал, что курские бездомные животные теперь смогут обрести новые семьи в Бельгии. Однако, отмечает специалист, реализация этого проекта имеет некоторые сложности.