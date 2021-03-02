NI: Россия поймает в ловушку войска США в Прибалтике

Вашингтон, 2 марта. Россия может загнать американских военных на территории европейских стран в ловушку, считают эксперты из США.

Военное руководство Соединенных Штатов может увеличить количество военного контингента государства в Польше, отметили аналитики издания The National Interest в своем материале, перевод которого приводит «ПолитРоссия». Подобные планы связаны с намерениями Пентагона увеличить боеспособность своих войск в случае войны с РФ. Однако такой вариант весьма удивил обозревателей NI, у которых появилась масса вопросов к командованию ВС США.

Эксперты из Соединенных Штатов выразили сомнение в том, что американская дивизия в Польше будет эффективна, если для сдерживания России не хватает бригады. По их мнению, в случае вооруженного конфликта между РФ и НАТО, российские войска смогут оперативно занять территории государств Балтийского региона еще до того, как в ситуацию успеют вмешаться основные силы Североатлантического альянса. Аналитики уверены, что американские солдаты рискуют оказаться в ловушке при таком раскладе.

«Россия способна захватить территории прибалтийских государств, таких как Эстония, Латвия и Литва, прежде чем НАТО сможет вмешаться. Из-за этого Альянс может попасть в ловушку», — пишут авторы NI.

Руководство Североатлантического альянса встанет перед непростым выбором, ведь Западу придется либо принять такое положение, либо приступить к контрнаступлению, уверены эксперты. По их словам, даже небольшое поражение в локальном конфликте с РФ приведет к фатальным последствиям для НАТО. В частности, геополитический порядок на европейской территории будет изменен, а доверие американских партнеров в других регионах будет серьезно подорвано, уточнили авторы материала.

Россия имеет значительное географическое преимущество из-за расположения Прибалтики на западных рубежах РФ, где неподалеку расположены крупные российские базы, считают журналисты из Соединенных Штатов. Основной ударный кулак НАТО же сконцентрирован в США и Западной Европе, напомнили аналитики. Ввиду этого Вашингтон намерен увеличить военное присутствие в Польше, чтобы иметь возможность действовать в странах Балтийского региона в случае необходимости, уточнили в NI.

Ранее американские эксперты заявили, что ядерное вооружение Североатлантического альянса не сможет помешать ВС РФ занять Прибалтику в случае вооруженного конфликта, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.

Кроме того, политолог Евгений Сатановский назвал Польшу разменной монетой в руках Вашингтона, пишет «Царьград».