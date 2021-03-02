Авербух высказался о новой роли молодой жены в театре

Москва, 2 марта. Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова получила крупную роль в театре. Тренер по фигурному катанию и продюсер Илья Авербух высказался о новой творческой работе жены.

Арзамасова рассказала в Instagram, что сыграет на сцене одну из главных ролей в спектакле, поставленном по очерку Федора Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях». По словам актрисы, премьера состоится уже 3 марта.

«Я всегда дрожу, но так я еще никогда не переживала. Потому что такого спектакля у меня еще не было», — поделилась она с поклонниками.

Звезда призналась, что чувствует одновременно и огромную ответственность, и детскую радость от происходящего.

Поклонники поддержали любимую артистку и пожелали ей удачи. На пост откликнулся и муж Арзамасовой.

«Горжусь!!! Большая творческая работа!!!» — обратился Авербух к молодой супруге.

Продюсер шоу «Ледниковый период» сделал предложение Арзамасовой 6 декабря прошлого года. Спустя пару недель пара узаконила свои отношения. По словам актрисы, они «без резких движений» и обдуманно подошли к этому серьезному шагу.