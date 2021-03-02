Актриса Диана Пожарская рассказала правду об отношениях с Янковским

Москва, 2 марта. Недавно появились сообщения о возможной беременности звезды сериала «Отель Элеон» Дианы Пожарской от коллеги, актера Ивана Янковского.

Первые слухи о романе звезд появились еще в прошлом году. Однако несколько дней назад фанаты Пожарской заподозрили, что актриса находится в интересном положении. В отцы ребенка записали 30-летнего Ивана Янковского. Подписчики на свежем снимке артистки в Instagram разглядели кольцо на безымянном пальце, а особо внимательны даже увидели некоторые изменения в фигуре.

Пожарская эмоционально отреагировала на распространившиеся слухи о своей беременности. Она подчеркнула, что с Янковским ее связывают исключительно дружеские и рабочие отношения.

«Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком», — высказалась звезда «Отеля Элеон» в беседе со SPLETNIK.RU.

С опровержением романтической связи с Янковским актриса выступает не в первый раз. Поток слухов даже не останавливает тот факт, что Пожарская официально состоит в браке с режиссером Артемом Аксененко. Личную жизнь звезда предпочитает не комментировать — в ее соцсетях даже нет снимков с супругом. Скорее всего скрытность Пожарской и послужила причиной разных нелепых сплетен и предположений фанатов.

Сам Янковский хранит молчание. Недавно анонимный источник Telegram-канала «Только никому» сообщил, что о скором прибавлении уже знает вся семья актера, а его мать Оксана Фандера вовсю готовится к его свадьбе.