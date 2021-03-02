Жительница Дагестана переехала джипом своего ребенка

Махачкала, 2 марта. Правоохранители установили обстоятельства аварии, в которой погиб двухлетний ребенок. Трагедия произошла на проспекте Расула Гамзатова.

Стражи порядка выяснили, что 26-летняя горожанка пыталась припарковать свой внедорожник Toyota RAV4. Пока не ясно, как ребенок оказался во дворе сзади джипа. Женщина не видела его в зеркало заднего вида и наехала. Не исключено, что малыш оказался в так называемой «слепой зоне».

Тяжело раненого ребенка отвезли в больницу, но медики уже не смогли помочь ему.

В Новосибирске под колеса грузовика попал десятилетний мальчик. Ребенок перебегал дорогу по «зебре». Водитель не стал сбавлять скорость перед пешеходным переходом и на большой скорости сбил мальчика. Пострадавший был госпитализирован в состоянии комы, сообщал ФАН.