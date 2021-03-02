Япония позарилась на Курилы, Камчатку и Приморский край

Москва, 2 марта. Токио рассчитывает забрать у России Курильские острова, поддержав противников московской власти. Об этом рассказал экономист Михаил Делягин в эфире радио.

По мнению эксперта, Япония готовит «ударный кулак». В последнее время в местных СМИ звучит сильный призыв прекратить диалог с Россией и поддержать блогера Алексея Навального. Японцы считают, что таким образом они смогут «захватить» Курилы, Камчатку и Приморский край.

«Япония сейчас склоняется к стратегии 1905 года, к поддержке (противников власти. — Прим. ред.) как способа захвата Курильских островов», — рассказал Делягин.

Политики Страны восходящего солнца уверены, что только со сменой руководства в РФ они смогут «вернуть» южные острова. Они также считают, что уход главы МИД РФ Сергея Лаврова с должности повысит шансы реализовать их план.

Михаил Делягин отметил, что огромное количество стран предъявляют России территориальные претензии.

«Попытка Японии вернуть северный территории — это ползучая тихая агрессия... они собираются использовать протестное движение в России, это открытое вмешательство в наши внутренние дела», — убежден экономист.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что японцы обеспокоились присутствием российских средств РЭБ на Курилах.

В материале НСН сообщалось, что японцам предложили «забыть» о Курилах после слов президента РФ Владимира Путина.